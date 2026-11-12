Bộ Tham mưu Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập vòng tổng hợp của Tiểu đoàn Phòng hóa 78

Diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp của Tiểu đoàn 78 gồm các nội dung chính: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu.

Trong đó, có một số thực hành như: Thả khói ngụy trang bảo vệ mục tiêu; Trinh sát, tiêu tẩy; Mở trạm tiêu độc, diệt trùng; chiến đấu hóa học phòng ngự địa hình trung du...

Đại tá Võ Văn Bá động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trước lúc tham gia diễn tập.

Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống văn kiện diễn tập; công tác tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, bố trí lực lượng; xây dựng công sự, trận địa; phương tiện xe - máy đặc chủng hóa học, trang bị khí tài và các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho diễn tập.

Đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 kiểm tra trang bị, khí tài, vật chất chuẩn bị diễn tập.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Võ Văn Bá, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 đánh giá đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập, văn kiện tập bài chu đáo, các khu vực trú quân, công sự, trận địa phục vụ tập bài chiến đấu được chuẩn bị đầy đủ theo chỉ lệnh, hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 78 tích cực luyện tập chuẩn bị cho diễn tập vòng tổng hợp năm 2026.

Đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 biểu dương tinh thần tích cực, khẩn trương, thái độ nghiêm túc của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 78 trong làm công tác chuẩn bị diễn tập; đồng thời, yêu cầu đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng ý chí quyết tâm cao, chú ý công tác bảo đảm an toàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.