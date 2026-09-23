Bộ Tham mưu Quân khu 3 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ TP Quảng Ninh

Làm việc với đoàn có Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS TP Quảng Ninh.

Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ CHQS TP Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chuẩn bị diễn tập.

Đại tá Đinh Đình Trường yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục bám sát chỉ thị, kế hoạch, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại phường An Sinh (ảnh trái) và tại phường Bình Khê (ảnh phải).

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại phường Quảng Yên (ảnh trái) và tại phường Hoành Bồ (ảnh phải).

Đoàn công tác yêu cầu Bộ CHQS TP Quảng Ninh, các địa phương tham gia diễn tập cùng thành phố tiếp tục tập trung nhân lực, nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục phục vụ diễn tập, nhất là sở chỉ huy diễn tập và các khu vực thực binh. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, thống nhất phương pháp, hành động thực hành cho đội ngũ cán bộ; tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia diễn tập chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại khu vực thực binh huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự.

Cùng với đó, Bộ CHQS TP Quảng Ninh phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm thông tin liên lạc và các điều kiện phục vụ diễn tập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.