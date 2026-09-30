Bộ Tham mưu Cảnh sát biển phát động đợt thi đua cao điểm

Đợt thi đua diễn ra trong 80 ngày, nhằm giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về truyền thống cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; qua đó nâng cao trách nhiệm, ý chí quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Ngô Minh Tùng phát động đợt thi đua.

Nội dung thi đua tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền; quán triệt, thực hiện hiệu quả phương châm “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”, tinh thần “6 rõ”, gắn với phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và chống khai thác IUU.

Quang cảnh buổi lễ phát động thi đua.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Thông qua đợt thi đua, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển quyết tâm tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, sáng tạo, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Quân đội.