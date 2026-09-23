Bộ tài liệu Thông tin đối ngoại về Đại hội XIV của Đảng
Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa giới thiệu Bộ tài liệu Thông tin đối ngoại về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát hành Bộ tài liệu Thông tin đối ngoại về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 3 quyển:
- Quyển 1: Nền tảng vững chắc
- Quyển 2: Tư duy mới, cách làm đột phá
- Quyển 3: Hành trình mới của dân tộc
Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/bo-tai-lieu-thong-tin-doi-ngoai-ve-dai-hoi-xiv-cua-dang-302889.htm