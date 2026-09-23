Bộ tài liệu Thông tin đối ngoại về Đại hội XIV của Đảng

Trong yêu cầu xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, Nghị quyết số 18-NQ/TW đặt ra yêu cầu kiến tạo nền tảng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài; trong đó, lực lượng Công an nhân dân phải phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu, chủ động phòng ngừa, quản trị nguy cơ và góp phần xây dựng môi trường xã hội ổn định, an toàn, văn minh.