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Bộ tài liệu Thông tin đối ngoại về Đại hội XIV của Đảng

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa giới thiệu Bộ tài liệu Thông tin đối ngoại về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo Thanh Hóa
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Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát hành Bộ tài liệu Thông tin đối ngoại về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 3 quyển:

- Quyển 1: Nền tảng vững chắc

- Quyển 2: Tư duy mới, cách làm đột phá

- Quyển 3: Hành trình mới của dân tộc

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/bo-tai-lieu-thong-tin-doi-ngoai-ve-dai-hoi-xiv-cua-dang-302889.htm