Bộ Tài chính yêu cầu xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1-2 ngày

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty STX Việt Nam (Nhật Bản) tại KCN Tân Kim (Tây Ninh). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ngày 12/10, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 16148/BTC-DNTN gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Theo đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có trách nhiệm xử lý hồ sơ và gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Nếu nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang trạng thái “Đã giải thể” trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Trường hợp không nhận được ý kiến của cơ quan thuế trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thông tin, cơ quan này cũng phải chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang trạng thái “Đã giải thể” trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn cơ quan thuế có ý kiến.

Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý theo quy định tại khoản 6 Điều 64 và khoản 3 Điều 65 Nghị định 168/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc kể từ ngày cơ quan này thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hay tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang trạng thái “Đã giải thể”.

Đồng thời, tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh được chuyển sang trạng thái “Đã chấm dứt hoạt động” trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động phối hợp, trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời. Trong trường hợp này, cơ quan thuế phải thực hiện phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, còn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh tiếp tục xử lý hồ sơ theo quy định.