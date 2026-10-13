Bộ Tài chính yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giải thể

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 16148/BTC-DNTN gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục này. Theo Bộ Tài chính, khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, đồng thời không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Hồ sơ, trình tự và thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại các Điều 208, 209 và 210 Luật Doanh nghiệp; Điều 64 và 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; cùng Điều 13 Nghị định số 296/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp. Cụ thể, khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải xử lý hồ sơ và gửi thông tin đến cơ quan thuế trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

Nếu nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Trường hợp không nhận được phản hồi của cơ quan thuế trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc tiếp theo.

Như vậy, việc trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế được gắn với các mốc thời gian cụ thể, nhằm hạn chế tình trạng hồ sơ giải thể bị kéo dài trong quá trình xử lý.

Sau 180 ngày, doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ cũng được xử lý

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ xử lý sau thời hạn 180 ngày, tính từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc ngày cơ quan này thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện để thực hiện là hết thời hạn 180 ngày nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hay tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khi đáp ứng các điều kiện này, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể”. Đồng thời, tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh được chuyển sang “Đã chấm dứt hoạt động” trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn 180 ngày.

Chủ động xử lý khi phát sinh sự cố kỹ thuật

Bộ Tài chính cũng yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp nếu phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời. Việc phối hợp nhằm bảo đảm cơ quan thuế phản hồi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, đồng thời cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ đúng thời hạn.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện đúng các mốc thời gian và tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan sẽ góp phần rút ngắn quá trình xử lý thủ tục giải thể, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục theo quy định.