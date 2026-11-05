Bộ Tài chính xây dựng nền tảng quản lý doanh nghiệp thống nhất toàn quốc

Bộ Tài chính đã ban hành Khung kiến trúc Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia. Ảnh: ĐVCC

Một trong những mục tiêu trọng tâm là hình thành hệ thống quản lý tập trung, được sử dụng thống nhất ở các cấp, khắc phục tình trạng phân tán thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.

Nền tảng bao gồm Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các hệ thống thành phần phục vụ đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ chức khoa học và công nghệ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cùng các cơ sở dữ liệu thành phần; Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống kết nối bên ngoài.

Trên cơ sở đó, quy trình tiếp nhận, số hóa, xử lý, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh được tổ chức theo hướng đồng bộ. Hệ thống đồng thời hỗ trợ theo dõi, giám sát và quản lý sau đăng ký, đáp ứng yêu cầu quản lý các chủ thể kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động.

Đáng chú ý, nền tảng được sử dụng thống nhất từ cấp trung ương đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã, đóng vai trò là nguồn dữ liệu gốc có giá trị pháp lý về chủ thể kinh doanh. Dữ liệu đăng ký kinh doanh phải được khởi tạo, thu thập đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời, bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Khung kiến trúc đặt ra yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống đăng ký thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tín dụng, quản lý lao động, đầu tư, chứng khoán, Tòa án và các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong đó, việc liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP.

Về cấu trúc kỹ thuật, nền tảng được tổ chức thành 8 lớp, gồm: hạ tầng kỹ thuật và nền tảng vận hành; nguồn dữ liệu; dữ liệu; tích hợp và chia sẻ dữ liệu; ứng dụng; cổng thông tin và kênh tương tác; đối tượng sử dụng và hưởng lợi; an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các thành phần quản trị xuyên suốt thực hiện chức năng quản trị kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật, đo lường, giám sát, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản trị dữ liệu.