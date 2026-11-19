Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và ông Cát Hải Giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung Quốc. Ảnh Vũ Oanh/MOF

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, chiều ngày 18/11, tại thành phố Thâm Quyến, trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Cát Hải Giao - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung Quốc. Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị liên quan của hai bên.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận sự gắn bó lâu dài và những đóng góp của Ngân hàng Trung Quốc tại Việt Nam thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính, hỗ trợ hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước, trong đó có việc tham gia tài trợ một số dự án ngành điện thông qua các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.

Hai bên trao đổi về nhu cầu vốn cho các dự án lớn tại Việt Nam và khả năng huy động vốn của Chính phủ trên thị trường quốc tế. Ngân hàng Trung Quốc giới thiệu một số phương án huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Panda tại thị trường Trung Quốc đại lục và trái phiếu Dim Sum tại thị trường Hồng Kông, để phía Việt Nam tham khảo, nghiên cứu và đánh giá tính khả thi.

Ông Cát Hải Giao bày tỏ mong muốn Ngân hàng Trung Quốc mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng, công trình công cộng đô thị, logistics và chuyển đổi xanh; đồng thời, đề xuất khả năng sẽ cung cấp các khoản vay trung, dài hạn cho các dự án, đặc biệt là các khoản vay hợp vốn với vai trò ngân hàng đầu mối của Ngân hàng Trung Quốc. Đại diện Ngân hàng cũng giới thiệu một số giải pháp tài chính do Ngân hàng thiết kế để phù hợp với đặc điểm từng loại dự án, trên cơ sở phát huy mạng lưới khách hàng và đối tác quốc tế cũng như năng lực cung cấp dịch vụ tài chính của Ngân hàng.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: MOF

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Ngân hàng Trung Quốc nghiên cứu các chính sách của Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài, tiếp tục chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm quản lý rủi ro và các giải pháp huy động vốn phù hợp. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng ghi nhận định hướng mở rộng hoạt động của Ngân hàng Trung Quốc tại Việt Nam; trong đó, có việc nghiên cứu chuyển đổi chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh thành ngân hàng con.

Buổi làm việc là dịp để hai bên cùng trao đổi cụ thể hơn về các kênh huy động vốn và nhu cầu vốn cho nền kinh tế nói chung và các dự án đầu tư phát triển nói riêng, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao, theo tinh thần đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thống nhất tại cuộc gặp trong khuôn khổ APEC năm 2026.