Bộ Tài chính triển khai kế hoạch nâng cao năng suất lao động quốc gia

Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2897/QĐ-BTC ngày 12/10/2026 của Bộ Tài chính gồm 12 nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính và phát triển doanh nghiệp theo hướng gắn phân bổ nguồn lực với nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm có năng suất cao và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, tạo nhiều việc làm có chất lượng, năng suất và thu nhập cao. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổ chức quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn theo hướng gắn với phân bố dân cư, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm năng suất cao để hình thành và phát triển các hành lang kinh tế, vùng động lực, cực tăng trưởng góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nhiệm vụ quan trọng khác là chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước theo hướng ưu tiên các dự án, nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo nhiều việc làm có chất lượng, năng suất và thu nhập cao.

Đặc biệt, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội ưu đãi về tài chính về thuế hỗ trợ doanh nghiệp và chuyên gia nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia và nhà khoa học nước ngoài đến làm việc, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam…

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chủ động bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao tại Quyết định số 1685/QĐ-TTg, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện; cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, bảo đảm chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, cơ quan và địa phương có liên quan; rà soát các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách hiện hành để kế thừa, lồng ghép, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành mới, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp và đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động.

Đối với các nhiệm vụ do các bộ, ngành, cơ quan khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì để tham gia ý kiến và báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính khi có yêu cầu./.