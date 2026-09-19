Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Đợt công tác tập trung cập nhật tới các định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, những chính sách tài khóa, tiền tệ quan trọng, định hướng quản lý nợ công cùng các cải cách về thể chế, hạ tầng và quản trị tài chính công.

Đây là hoạt động nghiệp vụ được tổ chức định kỳ, qua đó các cơ quan quản lý trực tiếp cung cấp thông tin chính thống, minh bạch về kinh tế vĩ mô và chính sách điều hành của Việt Nam. Hoạt động này cũng tạo điều kiện để cơ quan quản lý nợ tiếp nhận phản hồi từ thị trường, nắm bắt đánh giá và mức độ quan tâm của nhà đầu tư quốc tế đối với trái phiếu Chính phủ Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, việc duy trì đối thoại thường xuyên với cộng đồng tài chính quốc tế được kỳ vọng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời giúp thị trường có thêm cơ sở đánh giá triển vọng kinh tế và năng lực quản lý tài chính công của Việt Nam.

Trong khuôn khổ đợt công tác, Bộ Tài chính dự kiến làm việc với tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế để triển khai Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam đạt mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư.

Tại cuộc làm việc, phía Việt Nam sẽ cập nhật những diễn biến kinh tế vĩ mô mới nhất cũng như tiến trình cải cách về thể chế, hạ tầng và quản trị tài chính công. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời được kỳ vọng hỗ trợ các tổ chức quốc tế đánh giá khách quan, sát thực tế hơn về tình hình kinh tế, tài khóa, nợ công và triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

Bộ Tài chính nhấn mạnh đây là chương trình tiếp xúc nhà đầu tư thường niên, không đi kèm việc chào bán hoặc phát hành ngay trái phiếu quốc tế. Vì vậy, đợt công tác không đồng nghĩa Việt Nam đang triển khai một đợt huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Các vấn đề liên quan quy mô, kỳ hạn và thời điểm phát hành trái phiếu, nếu có, sẽ được Chính phủ xem xét, quyết định vào thời điểm phù hợp, căn cứ nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển trong nước và diễn biến của thị trường vốn trong nước, quốc tế.

Theo Bộ Tài chính, việc duy trì kênh kết nối thường xuyên với thị trường tài chính quốc tế và chủ động tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng là hoạt động cần thiết. Qua đó, Việt Nam có thể chuẩn bị điều kiện để đa dạng hóa nguồn lực tài chính, tối ưu chi phí huy động vốn khi phát sinh nhu cầu, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế.