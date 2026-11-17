Ngày 17/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo công bố Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp – Diễn đàn “Tăng trưởng Chuyển đổi kép 2026”.

Hoàn thiện chính sách, tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi kép

Công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị dữ liệu ngày càng trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu và giảm phát thải carbon đã trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước xu thế đó, Đảng và Nhà nước chủ trương đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, đồng thời kiên định mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Cụ thể hóa định hướng này, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây chính là cơ sở quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép được triển khai đồng bộ, góp phần đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng cho toàn bộ nền kinh tế.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính xác định sứ mệnh cốt lõi là kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

“Trong một thế giới biến động nhanh chóng, hệ thống chính sách về phát triển doanh nghiệp cần chủ động đi trước một bước, không chỉ tháo gỡ kịp thời các khó khăn hiện hữu mà còn phải dự báo, đón đầu các xu hướng mới để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, về mặt thể chế, Bộ Tài chính đang tập trung hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ “hỗ trợ đơn thuần” sang “kiến tạo môi trường phát triển”. Trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa) dễ dàng tiếp cận các nguồn lực về vốn, công nghệ, mặt bằng và thị trường.

Dự thảo Luật cũng định hướng gắn chính sách hỗ trợ với từng giai đoạn phát triển và kết quả thực tế của doanh nghiệp, chú trọng các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh doanh bền vững. Mục tiêu là để chính sách đến được với doanh nghiệp thực sự có nhu cầu, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực và từng bước mở rộng quy mô.

Về triển khai thực tiễn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Tài chính luôn chú trọng kết nối, phát huy tối đa nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và đội ngũ chuyên gia thông qua các chương trình, dự án hợp tác trọng điểm. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tiếp thu các kinh nghiệm quốc tế và điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam, qua đó phát triển các tài nguyên và công cụ số thiết thực, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình vận hành và chuyển đổi trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Minh chứng điển hình cho nỗ lực này, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 08/9/2026 về Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp, đồng thời số hoá Khung đánh giá này trên Cổng Thông tin doanh nghiệp để cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước dễ dàng tiếp cận và ứng dụng.

Khung đánh giá cung cấp thước đo chuẩn hóa giúp doanh nghiệp tự định vị hiện trạng, nhận diện các khoảng trống năng lực và chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi tối ưu. Đặc biệt, ở góc độ quản lý nhà nước, dữ liệu tổng hợp qua quá trình sử dụng Khung đánh giá của mỗi doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hoạch định chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu và đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, Khung đánh giá cũng được định hướng kết nối, tích hợp với các tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế, giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng cơ hội tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đưa chuyển đổi kép vào thực chất

Chia sẻ tại sự kiện, TS. Michaela Baur - Giám đốc Quốc gia GIZ tại Việt Nam cho biết, đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, quá trình chuyển đổi kép không đơn thuần là việc áp dụng các công nghệ mới hay đáp ứng các yêu cầu phát triển, mà đó còn là một quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện năng suất, tăng cường khả năng chống chịu và tạo ra các cơ hội tăng trưởng bền vững.

Để đạt được những mục tiêu này cần có các công cụ thiết thực, kỹ năng phù hợp, sự hỗ trợ có trọng tâm và sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và tất cả các đối tác, các bên liên quan.

TS. Michaela Baur - Giám đốc Quốc gia GIZ tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Minh

Bà đánh giá cao việc chính thức công bố bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi kép được thể chế hóa thông qua Quyết định số 2515 của Bộ Tài chính. Đồng thời khẳng định: “quá trình chuyển đổi kép đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nhà cung cấp công nghệ, tổ chức tài chính và đối tác phát triển”.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép trong cộng đồng doanh nghiệp đạt hiệu quả thực chất và bền vững, cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, cùng sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế.

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để khẩn trương hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức phổ biến rộng rãi và tập huấn chuyên sâu cho doanh nghiệp về Khung đánh giá này, đồng thời gắn kết quả đánh giá với các chương trình tư vấn, đào tạo và kết nối thiết thực.

Đại diện Bộ Tài chính và GIZ nhấn nút công bố Bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh. Ảnh: Đức Minh

Ở cấp độ địa phương, Thứ trưởng đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các ban ngành; tổ chức hiệp hội đại diện cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng Khung đánh giá.

Việc triển khai rộng khắp không chỉ giúp doanh nghiệp tự định vị năng lực, mà còn là kênh thông tin quan trọng giúp chính quyền các cấp nắm bắt chính xác thực trạng, khoảng trống năng lực và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ đó tham mưu các giải pháp hỗ trợ thiết thực, phù hợp với đặc thù kinh tế địa phương.

“Từ những nền tảng vững chắc đó, tôi tin tưởng rằng với quyết tâm cao của các cơ quan quản lý nhà nước, sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng hành quý báu từ các đối tác quốc tế, hành trình tăng trưởng chuyển đổi kép sẽ từng bước đi vào thực chất, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và nâng tầm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương chia sẻ.