Bộ Tài chính thông tin về việc khoảng 4.000 trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp

Đang xác minh các trường hợp phản ánh bị mạo danh

Thông tin với báo chí, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết, cơ chế đăng ký doanh nghiệp hiện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo nguyên tắc tự khai, tự chịu trách nhiệm.

Trước đây, việc có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử (không cần đến trực tiếp, không yêu cầu xác thực sinh trắc học ngay từ đầu); cộng với tình trạng thông tin cá nhân bị lộ lọt dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng, trong đó có việc mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Cục Phát triển kinh tế tư nhân và tập thể, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin về khoảng 4.000 trường hợp phản ánh của người dân về việc thông tin cá nhân bị mạo danh để thành lập tổ chức, doanh nghiệp mà họ không biết.

Việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân có thể phát sinh nghĩa vụ thuế không đúng thực tế của người dân, đồng thời tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn và các quy định pháp luật có liên quan và kéo theo nhiều rủi ro pháp lý nghiêm trọng như bị nợ thuế, bị tạm hoãn xuất cảnh, hoặc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính

“Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Cục đang phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các tỉnh, thành phố để rà soát các trường hợp được phản ánh. Đồng thời, cơ quan này phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, làm rõ có hay không việc mạo danh”, bà Hương nói.

Theo bà Hương, khi có kết luận xác minh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định.

Cơ quan quản lý hiện cũng đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm khắc phục hạn chế trong quá trình xác minh thông tin. Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cũng đang xây dựng, sửa đổi Luật Doanh nghiệp và nghiên cứu bổ sung các quy định nhằm hạn chế tình trạng mạo danh.

Chủ động theo dõi ứng dụng eTax Mobile để biết có bị mạo danh không

Các trường hợp người dân phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp được phát hiện trong quá trình Cục Thuế thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết đến ngày 20/9, cơ quan thuế đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với gần 109.000 trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và tổ chức, tăng 25% so với thời điểm cuối năm 2025; xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho gần 52.000 trường hợp để tiếp tục hoàn tất thủ tục giải thể; khôi phục mã số thuế cho 3.840 doanh nghiệp, tổ chức quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan thuế ghi nhận nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đóng mã số thuế. Theo ông Long, với những nội dung thuộc chức năng, thẩm quyền, cơ quan thuế đã xử lý trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, để tháo gỡ triệt để các vướng mắc, cần đồng thời hoàn thiện về thể chế.

Ông Lê Long cho biết, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý những nội dung liên quan đến nghĩa vụ ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp trong quá trình giải thể, chấm dứt hoạt động. Dự thảo liên quan đã được hoàn thiện và đang lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Chính phủ, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về các trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, đại diện Cục Thuế cho hay, ngành Thuế đã bổ sung trên ứng dụng eTax Mobile chức năng để cá nhân chủ động tra cứu danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà mình đang được ghi nhận là chủ sở hữu, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật; đồng thời gửi phản ánh ngay khi phát hiện thông tin cá nhân có dấu hiệu bị sử dụng trái phép hoặc thông tin về vai trò của cá nhân tại doanh nghiệp không còn phù hợp với thực tế.

Trên cơ sở phản ánh tiếp nhận được, cơ quan thuế thực hiện rà soát thông tin thuộc phạm vi quản lý, thông tin đầy đủ cho người dân về tình trạng hoạt động và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh có liên quan; hướng dẫn người dân liên hệ, cung cấp thông tin tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời chủ động cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan có liên quan khi cần thiết.

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, tài liệu mà cơ quan thuế đã có hoặc có thể khai thác, trao đổi với cơ quan nhà nước có liên quan; bảo đảm người dân được thông tin rõ về tình trạng xử lý, các nghĩa vụ thuế có liên quan và đầu mối cần phối hợp.

Đồng thời, cơ quan thuế chủ động phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan Công an và cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý, cập nhật kịp thời thông tin quản lý thuế theo kết quả giải quyết.