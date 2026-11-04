Bộ Tài chính thông tin về việc giảm thuế xăng, giá điện

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Trong cơ cấu tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI), xăng dầu thuộc nhóm giao thông, có trọng số 4,53%, do đó, việc điều chỉnh giá có tác động trực tiếp đến CPI. (Ảnh: VGP)

Theo Thứ trưởng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP, quy định thuế suất TTĐB đối với các mặt hàng xăng ở mức 0% trong thời gian nêu trên.

Cùng với chính sách thuế, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân cũng được điều chỉnh giảm 2%. Các giải pháp này nhằm giảm chi phí sinh hoạt cho người dân, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kiểm soát lạm phát.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, trong cơ cấu tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI), điện sinh hoạt thuộc nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, có trọng số 4,81%; xăng dầu thuộc nhóm giao thông, có trọng số 4,53%. Do đó, việc điều chỉnh giá hai mặt hàng này có tác động trực tiếp đến CPI, đồng thời ảnh hưởng gián tiếp đến chi phí sản xuất, vận chuyển và phân phối hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, áp lực kiểm soát lạm phát vẫn hiện hữu. Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ, cao hơn mục tiêu khoảng 4,5% của cả năm. Trước tình hình này, Bộ Tài chính đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng theo dõi, dự báo diễn biến giá cả; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; phối hợp chính sách tiền tệ và tài khóa; điều hành thận trọng giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý và tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát giá xăng dầu, điện, bảo đảm nguồn cung và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá. Mục tiêu là kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá và hạn chế tác động đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.