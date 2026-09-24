Bộ Tài chính thông tin về Quỹ bình ổn giá xăng, dầu

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng, dầu đến hết ngày 30-6 là hơn 196,28 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Hiền

Cụ thể, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đầu quý II-2026 là hơn 195,05 tỷ đồng. Trong quý, tổng số tiền trích lập và chi sử dụng quỹ đều bằng 0 đồng; lãi phát sinh trên số dư quỹ đạt hơn 1,227 tỷ đồng. Qua đó, số dư quỹ đến hết ngày 30-6 đạt hơn 196,28 tỷ đồng.

Bên cạnh số dư Quỹ bình ổn giá, Bộ Tài chính cũng công bố tình hình nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước. Theo đó, số tiền nhận tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước là hơn 701,806 tỷ đồng; số tiền nhận tạm ứng từ nguồn đã trích lập Quỹ bình ổn giá là hơn 430,184 tỷ đồng.

Đối với nguồn tạm ứng này, trong quý II, tổng số trích lập Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886,077 tỷ đồng, trong khi tổng số sử dụng quỹ hơn 873,222 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ đạt hơn 309 triệu đồng. Đến hết ngày 30-6, số dư nguồn Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.714,971 tỷ đồng.

Xét theo từng doanh nghiệp đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trích lập Quỹ bình ổn giá hơn 880,711 tỷ đồng và chi sử dụng hơn 293,534 tỷ đồng trong quý II; số dư cuối kỳ đạt hơn 587,278 tỷ đồng.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) trích lập hơn 440,942 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 328,080 tỷ đồng, số dư cuối kỳ hơn 341,190 tỷ đồng. Tổng công ty Xăng dầu Quân đội trích lập hơn 53,983 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 7,782 tỷ đồng, số dư cuối kỳ hơn 66,349 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp khác có số dư Quỹ bình ổn giá cuối kỳ trên 100 tỷ đồng, gồm Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với hơn 163,49 tỷ đồng và Công ty cổ phần Anh Phát Petro với hơn 160,663 tỷ đồng.