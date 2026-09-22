Bộ Tài chính thông tin về Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bộ Tài chính cho biết về tình hình trích lập và sử dụng Quỹ BOG xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, về nguồn trích lập, chi sử dụng: Số dư Quỹ bình ổn giá (Quỹ BOG) đầu kỳ Quý II/2026 (từ ngày 1/4/2026) là hơn 195 tỉ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG là 0 đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG cũng là 0 đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là hơn 1,2 tỉ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm là 0 đồng.

Về số dư Quỹ BOG cuối kỳ Quý II/2026 (đến hết ngày 30/6/2026) là hơn 196,2 tỉ đồng.

Về nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước, theo số liệu của Bộ Tài chính, số tiền nhận tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước là hơn 701,8 tỉ đồng; Số tiền nhận tạm ứng từ nguồn đã trích lập Quỹ BOG hơn 430,1 tỉ đồng; Số dư Quỹ BOG đầu kỳ Quý II/2026 (từ ngày 01/4/2026) hơn 701,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, tổng số trích Quỹ BOG là hơn 1.886 tỉ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG hơn 873,2 tỉ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là hơn 309,3 triệu đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm là 0 đồng.

Cũng theo cơ quan này, số dư Quỹ BOG cuối kỳ Quý II/2026 (đến hết ngày 30/6/2026) là hơn 1.714,9 tỉ đồng.