Bộ Tài chính thông tin đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang

Đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang

Tại Họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, ông Trương Bá Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí, thông tin về phương án đánh thuế đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì họp báo thường kỳ quý III, Bộ Tài chính.

Theo ông Tuấn, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ dự thảo luật sửa đổi, bổ sung ba luật thuế, trong đó có Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức thuế suất thống nhất đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng hoặc không đưa vào sử dụng. Mức đề xuất tương đương thuế suất 0,2% hiện áp dụng đối với đất lấn, chiếm, nhằm bảo đảm tính điều tiết cao hơn các mức thuế suất thông thường.

Theo khoản 7 Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đất lấn, chiếm chịu thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Ông Trương Bá Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí thông tin tại họp báo thường kỳ quý III, Bộ Tài chính.

Theo ông Tuấn, để có căn cứ áp dụng, cần làm rõ tiêu chí, khái niệm xác định đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng hoặc không sử dụng.

Trong dự thảo luật trình Chính phủ, Bộ Tài chính quy định theo hướng dẫn chiếu tới tiêu chí của pháp luật về đất đai. Khi các tiêu chí được quy định đầy đủ, cơ quan thuế sẽ có căn cứ pháp lý rõ ràng để áp dụng mức thuế suất tương ứng.

Cũng tại họp báo, ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế, trả lời về tình trạng người dân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hằng năm nhưng vẫn nhận thông báo nợ thuế, tiền chậm nộp. Có trường hợp đã bán nhà, đất từ nhiều năm trước nhưng nay mới nhận thông báo nợ.

Theo ông Long, một nguyên nhân là thông tin chuyển nhượng nhà, đất giữa người mua và người bán chưa được cập nhật, chuyển sang cơ quan thuế kịp thời. Khi dữ liệu chưa được điều chỉnh, hệ thống thuế vẫn gửi thông báo nghĩa vụ thuế tới chủ cũ.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ thuế trên hệ thống còn có độ trễ trong ghi nhận. Điều này dẫn đến trường hợp người dân đã nộp tiền nhưng vẫn nhận thông báo nợ hoặc tiền chậm nộp.

Đại diện Cục Thuế đề nghị người dân phản ánh qua cổng thông tin, dịch vụ điện tử của ngành Thuế, Bộ Tài chính hoặc ứng dụng di động để cơ quan thuế địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Đã hoàn thuế 149.463 tỷ đồng

Tại họp báo, ông Lê Long cho biết đến ngày 30/9/2026, cơ quan thuế đã ban hành gần 15.000 quyết định với tổng số tiền hoàn 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, hoàn thuế xuất khẩu đạt 125.078 tỷ đồng, chiếm khoảng 84% tổng số tiền hoàn.

Ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế, thông tin về công tác hoàn thuế và làm sạch mã số thuế.

Theo đại diện Cục Thuế, 99% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được tiếp nhận và xử lý điện tử; 80% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc. Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn ghi nhận phản ánh về tình trạng chậm kiểm tra, xác minh hồ sơ tại một số địa phương.

Đại diện Cục Thuế cho biết, ngành Thuế tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, giảm yêu cầu cung cấp thông tin mà cơ quan Nhà nước đã có; phân nhóm người nộp thuế theo mức độ tuân thủ và rủi ro để áp dụng quy trình phù hợp.

Cũng theo ông Lê Long cho biết, chiến dịch làm sạch mã số thuế được triển khai từ tháng 4/2024. Đến tháng 5, số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký đã tích tụ lên hơn 600.000.

Đến hết tháng 8, cơ quan thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 125.000 doanh nghiệp, chi nhánh và tổ chức; trong đó có 7.200 hồ sơ tồn đọng từ các năm trước chuyển sang. Đồng thời, hơn 5.200 trường hợp được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục làm thủ tục giải thể.

Đại diện Cục Thuế khẳng định chiến dịch không đặt ra nghĩa vụ pháp lý mới, mà tập trung xử lý hồ sơ tồn đọng, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục rời khỏi thị trường hoặc khôi phục hoạt động.