Bộ Tài chính tập trung cải cách thuế, hải quan, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Các doanh nghiệp Hàn Quốc thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị do Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) tổ chức, với chủ đề “Chính sách thuế - hải quan: Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yon đồng chủ trì, cùng sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa thuế và hải quan

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đối với phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách nhà nước. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là một trong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu.

Theo Thứ trưởng, Bộ Tài chính đang tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế, quản lý thuế và hải quan theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những kết quả cải cách bước đầu đã được ghi nhận. Ngành Thuế hoàn thành mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% chi phí và thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Trong lĩnh vực hải quan, 11 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, 21 thủ tục bị bãi bỏ; 14 điều kiện kinh doanh và 2 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được cắt giảm.

Cùng với cải cách thủ tục, ngành Thuế tiếp tục hiện đại hóa dịch vụ điện tử, đa dạng hóa các kênh hỗ trợ và giải đáp chính sách. Ngành Hải quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thử nghiệm chatbot trí tuệ nhân tạo hỗ trợ doanh nghiệp, thí điểm mô hình thông quan tập trung, đồng thời rà soát các quy định nhằm giảm chi phí tuân thủ.

Bộ Tài chính cũng chú trọng hoàn thiện chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thuế tối thiểu toàn cầu và thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao về giá giao dịch liên kết trên cơ sở dữ liệu tập trung.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định: “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành, lắng nghe, xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đối thoại thực chất, giải quyết vướng mắc từ thực tiễn

Điểm đáng chú ý của hội nghị năm nay là phương thức đối thoại được đổi mới theo hướng chủ động và liên tục hơn. Trước phiên đối thoại trực tiếp, cơ quan Thuế và Hải quan đã tổ chức chương trình hỏi - đáp trực tuyến trên trang thông tin điện tử, thu hút gần 40.000 lượt truy cập, tiếp nhận và xử lý hơn 100 câu hỏi trọng tâm của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo Đại sứ Lee Mi Yon, hội nghị đối thoại thuế, hải quan giữa Bộ Tài chính Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc đã được duy trì định kỳ từ năm 2008. Qua nhiều năm, diễn đàn này không chỉ giúp các bên trao đổi thẳng thắn về khó khăn trong thực thi chính sách mà còn góp phần đưa nhiều kiến nghị vào quá trình xây dựng, hoàn thiện quy định thực tế.

Đại sứ đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc duy trì môi trường đầu tư ổn định, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động. Bà cho rằng hội nghị tiếp tục là kênh trao đổi hiệu quả, giúp cơ quan quản lý nắm bắt sát hơn nhu cầu của doanh nghiệp và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Ông Koo Bon Kyung, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương của KOTRA, cũng ghi nhận những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, trong đó có triển khai hóa đơn điện tử, nâng cấp hệ thống thông quan tự động và duy trì đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đại diện KOTRA, lợi ích thiết thực đối với nhà đầu tư không chỉ nằm ở ưu đãi thuế mà còn ở một môi trường kinh doanh hiện đại, bảo đảm an toàn cho công nghệ và vốn đầu tư, đồng thời có tính minh bạch và khả năng dự báo cao trong thực thi thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, doanh nghiệp Hàn Quốc nêu nhiều kiến nghị liên quan đến tính rõ ràng, thống nhất của chính sách ưu đãi đầu tư; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ; đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng; thống nhất cách áp dụng quy định về thuế, xác định trị giá hải quan và mã số hàng hóa.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã trực tiếp tiếp nhận, trao đổi về những vấn đề phát sinh trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và xử lý kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thuận lợi và có khả năng dự báo cao, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.