Bộ Tài chính tăng cường trao đổi chính sách với Quỹ Tiền tệ quốc tế

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính)

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương vừa có buổi làm việc với Đoàn Điều IV của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, định hướng điều hành chính sách tài khóa và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ sự trân trọng những nghiên cứu, phân tích và đánh giá toàn diện tình hình kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế của Việt Nam từ Đoàn công tác Quỹ Tiền tệ quốc tế; đồng thời, đánh giá cao những khuyến nghị mang tính xây dựng của Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030 là mục tiêu chiến lược, đòi hỏi phải phát huy các động lực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ.

Việc thúc đẩy tăng trưởng luôn gắn với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đối với khuyến nghị của Quỹ Tiền tệ quốc tế về điều hành chính sách tài khóa theo hướng nhìn chung trung lập trong năm 2027, triển khai đầu tư công thận trọng, có lộ trình, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Tài chính đánh giá cao các phân tích, khuyến nghị của Đoàn. Tuy nhiên, việc điều hành cần bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế, không thực hiện thắt chặt một cách cơ học; sẵn sàng điều chỉnh chính sách khi xuất hiện áp lực lạm phát hoặc rủi ro tài chính gia tăng.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính)

Về định hướng điều hành chính sách tài khóa năm 2027, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; thực hiện có chọn lọc các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí phù hợp với điều kiện thực tế và theo lộ trình. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết; kiểm soát chặt chẽ bội chi và nợ công.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công thông qua rà soát danh mục dự án, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt, gắn giải ngân với khối lượng hoàn thành. Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý rủi ro tài khóa, giám sát nợ tiềm tàng và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng cho biết, nhiều cải cách thể chế trong lĩnh vực tài chính-ngân sách đang được triển khai, trong đó có việc hoàn thiện Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất và cải cách trong các lĩnh vực đầu tư công, thuế, chứng khoán. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

Tại buổi làm việc, ông Martin Sommer, Trưởng đoàn Điều IV của Quỹ Tiền tệ quốc tế, đánh giá kinh tế Việt Nam trong năm 2026 đạt kết quả tích cực bất chấp những khó khăn, thách thức từ bối cảnh toàn cầu. Lạm phát tiếp tục được duy trì gần mức mục tiêu, các dòng vốn đầu tư vẫn ở mức cao.

Ông Martin Sommer, Trưởng đoàn tham vấn Điều IV của Quỹ Tiền tệ quốc tế. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính)

Ông Martin Sommer nhấn mạnh chính sách tài khóa có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh triển khai các chương trình đầu tư công.

Trưởng đoàn Quỹ Tiền tệ quốc tế cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và các cơ quan của Chính phủ trong trao đổi, tham vấn chính sách nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Quỹ Tiền tệ quốc tế sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thông qua trao đổi chính sách và hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đầu tư công, quản lý tài chính công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tài khóa, nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Quỹ Tiền tệ quốc tế, trao đổi kinh nghiệm quốc tế và tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh./.