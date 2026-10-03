Bộ Tài chính: Sẽ sửa Luật Chứng khoán để thu hút nhà đầu tư

"Bộ Tài chính sẽ sửa Luật Chứng khoán, tăng nguồn hàng, thu hút nhà đầu tư tổ chức và nâng giám sát thị trường sau khi chứng khoán Việt Nam được nâng hạng", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/10.

Theo ông, việc phát triển thị trường chứng khoán của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 theo Quyết định số 1726.

Tháng 9 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đây là bước tiến được các tổ chức quốc tế, tài chính quốc tế công nhận.

Để đảm bảo việc duy trì thứ hạng và tiếp tục phát triển hướng tới thứ hạng cao hơn, Bộ Tài chính đã xác định: Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế.

"Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10/2026 tới đây. Việc sửa đổi này sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng. Đồng thời, đáp ứng sự phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đáp ứng tình hình mới, xem xét đưa vào những quy định có kiểm soát để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo xu hướng thế giới", Thứ trưởng cho hay.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục trình Quốc hội cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia thị trường.

Thứ hai, Bộ sẽ thực hiện các giải pháp phát triển nguồn cung vốn và đa dạng hàng hóa trên thị trường.

Hiện tại, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các quy định liên quan đến IPO doanh nghiệp gắn với niêm yết, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, triển khai các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp có quy mô lớn, quản trị tốt của các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính cũng trình Quốc hội sửa Luật Đầu tư để làm rõ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua việc xác định tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ các giải pháp liên quan đến việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, kể cả phát hành trái phiếu ra công chúng lẫn phát hành trái phiếu riêng lẻ và đa dạng hóa trái phiếu và chứng khoán phái sinh, những trái phiếu xanh sẽ được ưu tiên khuyến khích phát hành.

Thứ ba, Thứ trưởng cho rằng cần tạo ra nhu cầu đầu tư trên thị trường, trong đó phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường, tăng cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Với các quy định liên quan đến tiếp cận thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành khác xem xét rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam", Thứ trưởng cho biết.

Bộ Tài chính cũng đang có đề án riêng để phổ cập và đào tạo nhà đầu tư trong nước, nâng cao trình độ và năng lực của các nhà đầu tư, hướng tới các nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ có điều kiện tiếp cận nguồn kiến thức, có trình độ cao hơn để tham gia thị trường chứng khoán.

Cuối cùng là, tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát để đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng yêu cầu minh bạch, đảm bảo các vi phạm được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả chủ thể tham gia thị trường.