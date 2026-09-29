Bộ Tài chính sẽ đánh giá việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công trong thực tế

Công trường thi công dự án đường giao thông ở Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính đã lưu ý với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm số đăng ký sát tiến độ, dữ liệu thống nhất, cập nhật đầy đủ khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện kỳ chấm điểm thử tháng 9 và quý III/2026, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục phản ánh các khó khăn, vướng mắc. Nội dung phản ánh cần nêu rõ tình huống, số liệu cụ thể và đề xuất giải pháp tháo gỡ nếu có.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổng hợp và nghiên cứu kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công kỳ tháng 9, quý III/2026 cùng với kết quả các kỳ tháng 7, tháng 8 và các ý kiến của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đánh giá việc triển khai trong thực tế, kịp thời hướng dẫn các nội dung cần thiết trong phạm vi thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đối với các nội dung vượt thẩm quyền nếu có. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề nghị người đứng đầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo việc thực hiện phương án chấm điểm; kiểm tra chất lượng số liệu đăng ký giải ngân và các thông tin cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất và đúng thời hạn.

Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 về việc phê duyệt phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn và tập huấn.

Theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg, chỉ tiêu 2.2 được xác định trên cơ sở mức độ hoàn thành số vốn đăng ký giải ngân trong tháng, với điểm tối đa 45 điểm.

Nhiều dự án đường giao thông tại Đắk Lắk được giải phóng mặt bằng sau nhiều năm trì trệ, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Số đăng ký giải ngân vốn đầu tư công do các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xác định trên cơ sở tiến độ thực hiện từng dự án, khả năng thực hiện và giải ngân trong tháng. Việc xác định có tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng và các nguyên nhân chủ quan, khách quan có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị đăng ký kế hoạch vốn giải ngân hằng tháng sát với tiến độ thực hiện dự án và khả năng giải ngân thực tế, phản ánh đúng kế hoạch tổ chức thực hiện trong tháng.

Cùng với đó, các đơn vị chịu trách nhiệm về số liệu đăng ký và cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài chính. Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân của từng dự án; tham khảo số liệu giải ngân được Bộ Tài chính công khai cập nhật hằng tuần; đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ để xác định số đăng ký phù hợp.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải cập nhật đầy đủ tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước lên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Đây là cơ sở để thực hiện đăng ký giải ngân và triển khai phương án chấm điểm.

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 17/9/2026, cả nước đã giải ngân 540.597,2 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, còn 24 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng, gồm 372.380,4 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Cùng với phần kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, tổng kế hoạch đến thời điểm báo cáo đạt 1.037.322,1 tỷ đồng.

Đến ngày 17/9, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 998.077,5 tỷ đồng, tương đương 97,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Phần vốn chưa phân bổ chủ yếu liên quan các dự án khởi công mới chưa hoàn tất thủ tục đầu tư hoặc các địa phương, đơn vị đề xuất điều chỉnh giảm để điều chuyển cho nơi có nhu cầu.

Riêng trong tuần từ ngày 10-17/9, cả nước giải ngân thêm 16.783,6 tỷ đồng. Trước đó, đến ngày 10/9, tỷ lệ giải ngân đạt 51,2% kế hoạch.

Có 9 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung; trong đó, một số đơn vị có giá trị giải ngân lớn như Bộ Quốc phòng 31.800 tỷ đồng, Bộ Công an 29.800 tỷ đồng, Bộ Xây dựng 16.400 tỷ đồng. Ở địa phương, Hà Nội giải ngân 97.600 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh 82.000 tỷ đồng và Hải Phòng 24.500 tỷ đồng.

Ngược lại, 24 bộ, cơ quan Trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân cả nước. Một số đơn vị có tỷ lệ dưới 20% hoặc chưa giải ngân...

Nếu loại trừ 32.511,3 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương dành tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt 54,6% kế hoạch Thủ tướng giao.