Bộ Tài chính sẽ chấm điểm các địa phương giải ngân đầu tư công

Sáng 12/11/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội sẽ góp phần nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội về những vấn đề được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 12/11 sẽ có 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham gia trả lời các đại biểu Quốc hội về công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP). Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội sáng 12/11/2026.

Trả lời các đại biểu quan tâm về vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP), việc mua bán hóa đơn, trốn thuế và giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết: Vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm động viên nguồn lực cả xã hội, Việt Nam đã nghiên cứu từ năm 2018 và từ năm 2022 đến nay đã có 68 dự án thực hiện theo hình thức PPP.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng có thời gian dài, rủi ro cao, nên việc huy động được vốn PPP cần thời gian dài. Mục đích của nhà đầu tư là lợi nhuận nhưng làm sao thu hút được vốn PPP, bảo đảm lợi nhuận bình quân cho cả nhà đầu tư và nhà nước là yêu cầu cốt lõi. Vì vậy việc tính toán vốn là điều quan trọng, chi tiết, cụ thể.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, thế giới đã huy động được vốn PPP và để làm được điều này, họ cần 3 điều kiện, trong đó điều kiện về các quỹ tài chính hỗ trợ là quan trọng nhất.

Còn tại Việt Nam, để chúng ta khi huy động được vốn PPP đầu tư một dự án và để thu hồi được vốn phải mất 60 năm, đầy là thời gian dài nên việc huy động vốn PPP cũng có nhiều khó khăn. Và khi có vốn đầu tư tư nhân PPP cần chú ý đến quyền lợi của nhà đầu tư, người dân về vấn đề này, ví dụ đầu tư về đường giao thông, đường cao tốc, đầu tư hạ tầng phải để cho người dân lựa chọn...

Trả lời đại biểu Quốc hội về mua bán hóa đơn, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết: Trong 10 tháng năm 2026 cơ quan thuế đã phát hành hơn 10 tỷ hóa đơn, trong đó có 5,2 tỷ hóa đơn điện tử và 5,5 tỷ hóa đơn giấy. Ngành thuế đã chủ động phát hành hóa đơn điện tử, tăng cường kiểm tra giám sát các khối doanh nghiệp, tránh việc trốn thuế và thất thoát thuế. “Chúng tôi cũng đã chuyển vụ việc cho công an điều tra 600 doanh nghiệp ma để điều tra các doanh nghiệp này tội trốn thuế”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Tráng A Dương (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) cho rằng ở vùng sâu, vùng xa cần vốn nhưng bộ ngành lại chậm giải ngân. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, vấn đề cốt lõi vẫn là ở khâu thực hiện, chúng ta đã cải cách hành chính nhiều, đơn giản hóa nhưng việc chậm giải ngân vẫn là ở khâu xây dựng dự án, triển khai đầu tư.

Tranh luận lại với Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn về ý kiến cho rằng chậm giải ngân ở khâu xây dựng dự án, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH Đà Nẵng) cho rằng chưa hẳn như vậy.

Đại biểu Tạ Văn Hạ dẫn chứng, hiện nay hiện tượng trúng thầu nhưng không thi công mà chia ra nhỏ ra nhiều gói thầu và nhiều khâu trung gian. Và qua mỗi tầng nấc như vậy, nhà thầu lại phải trích phần trăm, trong khi đến đơn vị thi công cuối cùng vốn cho dự án không còn được bao nhiêu, trong khi do biến động giá vật tư liên tục dẫn đến dự án bị độn vốn.

Về ý kiến của đại biểu Tạ Văn Hạ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết: Năm nay tiến bộ giải ngân vốn đầu tư công đã được cải thiện nhiều. Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công. Việc triển khai giải ngân vốn phải giám sát chặt chẽ, các nhà thầu chậm tiến độ quyết liệt thu hồi dự án. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng chỉ ra một nguyên nhân khác trong chậm giải ngân vốn đầu tư công, đó là giá nguyên vật liệu tăng caoddeer khắc phục tình trạng này.

“Bộ Tài chính sẽ chấm điểm các địa phương giai ngân đầu tư công”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.