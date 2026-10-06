Bộ Tài chính phản hồi về 4.000 người bị mạo danh lập doanh nghiệp

Chiều 6/10, tại họp báo thường kỳ quý III, đại diện Bộ Tài chính trao đổi về việc khoảng 4.000 trường hợp người dân bị mạo danh thông tin cá nhân thành lập doanh nghiệp.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cho biết, cơ chế đăng ký doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo nguyên tắc tự khai, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ chế này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng, mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể.

Hiện có khoảng 4.000 trường hợp được xác định cần rà soát có dấu hiệu mạo danh. Cục Doanh nghiệp tư nhân đang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương và cơ quan chức năng để xác định từng trường hợp có thực sự xảy ra hành vi mạo danh hay không. Khi có kết luận xác minh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh.

Liên quan đến những trường hợp cá nhân bị mạo danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề xuất, nếu người bị mạo danh đã gửi thông tin đến cơ quan chức năng nhưng quá 6 tháng chưa được xử lý, có thể gửi thông tin để Bộ Tài chính vào cuộc. Đây là trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tiếp nhận, xác minh và xử lý trường hợp bị mạo danh.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Phản ánh của người dân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp được phát hiện khi Cục Thuế thực hiện chiến dịch Làm sạch mã số thuế. Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, đến cuối tháng 9, Cục Thuế đã rà soát, phân loại và giao trách nhiệm xử lý đến từng địa phương; tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, công an, hải quan và chính quyền địa phương. Đến hết tháng 9/2026, cơ quan thuế đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 125.000 doanh nghiệp, chi nhánh và tổ chức, tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025; trong đó có nhiều hồ sơ tồn từ năm 2025 trở về trước được tập trung xử lý trong Chiến dịch. Đồng thời, cơ quan thuế đã xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho hơn 52.000 trường hợp để tiếp tục thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, cơ quan thuế đã xử lý việc hoàn thành nghĩa vụ để đóng MST cho gần 180.000 doanh nghiệp, tổ chức

Ở chiều ngược lại, hơn 4.000 doanh nghiệp, tổ chức đã được khôi phục mã số thuế để tiếp tục hoạt động.

Kết quả này cho thấy Chiến dịch không chỉ tập trung xử lý các hồ sơ tồn đọng kéo dài mà còn góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn rõ ràng: hoàn tất thủ tục rời khỏi thị trường hoặc khôi phục hoạt động theo đúng quy định.

Với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, ông Long khuyến nghị, không tiếp tục để hồ sơ kéo dài. Doanh nghiệp chủ động tra cứu trạng thái mã số thuế, liên hệ cơ quan thuế quản lý để xác định hồ sơ, nghĩa vụ còn thiếu và sớm thanh toán nợ thuế thực tế nhằm hạn chế tiền chậm nộp. Ngành Thuế cam kết bố trí đầy đủ nguồn lực để hỗ trợ giải quyết hồ sơ đúng hạn, công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Trước băn khoăn việc làm sạch mã số thuế có làm phát sinh thêm nghĩa vụ hoặc khoản thu mới đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hay không, ông Lê Long cho rằng, Chiến dịch không đặt ra nghĩa vụ pháp lý mới đối với người nộp thuế. Các nghĩa vụ về hồ sơ khai thuế, hóa đơn, số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tiền chậm nộp hoặc xử phạt nếu có được xác định trên cơ sở quy định pháp luật áp dụng đối với từng thời kỳ và tình trạng cụ thể của người nộp thuế.

Cơ quan thuế không đặt ra khoản thu, phí hoặc chi phí thủ tục ngoài quy định pháp luật. Mục tiêu của Chiến dịch là rà soát, hỗ trợ và xử lý các nghĩa vụ đã tồn tại, đồng thời tháo gỡ các trường hợp đủ điều kiện để người nộp thuế hoàn tất thủ tục hoặc quay trở lại hoạt động.

Về tổ chức thực hiện, tại Công văn số 6736/CT-NVT ngày 11/9/2026, Cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế công khai, minh bạch thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, nghĩa vụ thuế, hành vi vi phạm và mức xử phạt thường gặp; kiên quyết chấn chỉnh công chức thuế về việc yêu cầu người nộp thuế thực hiện thêm thủ tục, cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu không có căn cứ; không từ chối tiếp nhận hồ sơ, không yêu cầu giải trình hoặc hướng dẫn nhiều lần không đúng quy định. Trường hợp đã có đủ căn cứ xác định nghĩa vụ, cơ quan thuế phải thông báo đầy đủ, một lần các nội dung người nộp thuế còn phải thực hiện để xử lý dứt điểm hồ sơ.

Cục Thuế cam kết giải quyết hồ sơ nhanh, đúng quy định, minh bạch, không phát sinh thủ tục. Khi hồ sơ đủ căn cứ, cơ quan thuế phải thông báo đầy đủ, một lần các nghĩa vụ cần thực hiện; không yêu cầu bổ sung giấy tờ không có căn cứ hoặc hướng dẫn nhiều lần.

Với hồ sơ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, trong 3 ngày làm việc phải ban hành thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ/chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không để chậm do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, cơ quan thuế phải chủ động rà soát hồ sơ, khai thác dữ liệu sẵn có, phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin.

Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%: Bộ Tài chính nói về căn cứ xác định

Tại họp báo thường kỳ quý III tổ chức chiều 6/10, Bộ Tài chính đã thông tin về đề xuất đánh thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Theo ông Trương Bá Tuấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí, chủ trương áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng được đặt ra nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết 21 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về định hướng sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan đến đất đai.

chủ trương áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng được đặt ra nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết 21 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về định hướng sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan đến đất đai.

Bộ Tài chính vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Dự thảo đề xuất mức thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng hoặc chưa đưa vào sử dụng.

Ông Tuấn cho biết, mức đề xuất này tương đương với mức thuế suất đang được áp dụng đối với đất sử dụng không đúng mục đích trong chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo ông Trương Bá Tuấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), việc xác định thế nào là đất bỏ hoang, đất chậm sử dụng sẽ phải dựa trên các tiêu chí cụ thể về đất đai.

Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là căn cứ nào để xác định một khu đất là bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Theo ông Tuấn, đây là nội dung được nghiên cứu kỹ trong quá trình xây dựng chính sách. Gần đây, tại Thông báo số 289 ngày 28/9, lãnh đạo Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, làm rõ tiêu chí, khái niệm xác định đất bỏ hoang trong hệ thống pháp luật về đất đai, làm căn cứ áp dụng chính sách thuế.

“Trong dự thảo luật mà chúng tôi đang trình Chính phủ, chúng tôi dẫn chiếu theo quy định của pháp luật đất đai”, ông Tuấn nói.

Theo đó, khi các tiêu chí và căn cứ xác định đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng được hoàn thiện, đây sẽ là cơ sở để cơ quan thuế áp dụng chính sách thuế đối với từng trường hợp cụ thể.