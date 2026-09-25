Bộ Tài chính Nga đề xuất loạt thay đổi về chính sách thuế

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết dự thảo ngân sách năm 2027 đề xuất áp dụng mức thuế thu nhập từ 13-22% đối với các khoản thu nhập như cổ tức, lãi tiền gửi, giao dịch chứng khoán và bán tài sản, thay cho mức 13-15% hiện nay. Theo ông Siluanov, thay đổi này dự kiến tác động tới khoảng 4 triệu người, tương đương không quá 6% dân số có thu nhập chịu thuế. Chính sách mới không áp dụng đối với những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Để tăng nguồn thu, dự thảo đề xuất áp thuế 35% đối với cổ tức trả cho người không cư trú vào tài khoản loại C, đồng thời áp thuế 15% đối với các khoản thu từ đầu tư của quỹ đầu tư tương hỗ. Hiện các quỹ này chưa phải nộp thuế đối với khoản thu nói trên, trong khi nghĩa vụ thuế chỉ phát sinh khi lợi nhuận được trả cho nhà đầu tư.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) 22% đối với hàng hóa mua qua sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Các nền tảng thương mại điện tử sẽ đóng vai trò đại lý thuế.

Dự thảo cũng đề xuất áp dụng mức thuế 30% đối với phần thu nhập tăng thêm của một số doanh nghiệp khai khoáng và luyện kim do giá hàng hóa trên thị trường thế giới tăng. Theo Bộ Tài chính, các biện pháp này nhằm tăng tính bền vững của hệ thống ngân sách và tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng hơn trên thị trường trong nước.

Dự toán ngân sách giai đoạn 2027-2029 dự kiến thâm hụt khoảng 2% GDP mỗi năm, với giá dầu cơ sở được tính ở mức 50 USD/thùng. Nguồn lực ngân sách được ưu tiên cho quốc phòng, an ninh, hỗ trợ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và gia đình, đồng thời đáp ứng các nghĩa vụ xã hội và thúc đẩy phát triển công nghệ.

Dự thảo ngân sách và các đề xuất sửa đổi luật thuế sẽ tiếp tục được xem xét theo quy trình lập pháp trước khi có hiệu lực.