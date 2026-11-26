Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Kiều Chinh/Mekong ASEAN.

Hơn hai tháng sau khi chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell xếp vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi gợi mở yêu cầu cho chặng đường tiếp theo.

Theo ông, quy mô thị trường và cơ hội đầu tư có thể thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế, song để họ sẵn sàng gắn bó lâu dài, doanh nghiệp cần minh bạch hơn, nâng cao trách nhiệm giải trình và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư.

Đây là thông điệp được Thứ trưởng Bộ Tài chính đưa ra tại phiên khai mạc Hội nghị Bàn tròn OECD - châu Á về Quản trị công ty năm 2026 sáng 26/11 tại Hà Nội. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 26–27/11, do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

Chương trình mở đầu với việc giới thiệu Báo cáo Đánh giá Thị trường vốn Việt Nam 2026 và thảo luận về vai trò của quản trị công ty, thị trường vốn đối với giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam.

Nâng hiệu quả hội đồng quản trị, bảo vệ quyền lợi cổ đông

Từ hai cổ phiếu niêm yết và sáu công ty chứng khoán thành viên trong những ngày đầu, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ. Để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần huy động nguồn lực tài chính ở quy mô lớn hơn, đa dạng hóa các kênh huy động và giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Điều đó đặt ra yêu cầu thị trường vốn phải làm tốt hơn vai trò dẫn vốn cho đầu tư phát triển.

Theo Thứ trưởng, những cải cách về khung pháp lý, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và kỷ luật thị trường đã góp phần đưa chứng khoán Việt Nam đến cột mốc nâng hạng. Yêu cầu tiếp theo nằm ở chất lượng quản trị của từng doanh nghiệp.

Thực tế, chất lượng quản trị đã cải thiện nhưng còn chênh lệch giữa các doanh nghiệp, trong khi việc công bố thông tin tại một bộ phận công ty đại chúng vẫn còn hạn chế. Vì vậy, Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam xác định tăng cường quản trị công ty theo chuẩn mực OECD là một giải pháp nâng tính minh bạch của thị trường.

Một bước triển khai là Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty Việt Nam 2026, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) công bố ngày 3/2. Bộ nguyên tắc tham chiếu thông lệ G20/OECD, tiệm cận Bộ Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN và áp dụng cơ chế “tuân thủ hoặc giải thích”. Theo cơ chế này, doanh nghiệp được khuyến khích nêu rõ lý do nếu chưa áp dụng một thông lệ, cùng với giải pháp thay thế và kế hoạch cải thiện.

Tại Hội nghị Bàn tròn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu ba trọng tâm Bộ Tài chính sẽ tập trung trong thời gian tới.

Thứ nhất, nâng hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng. Bộ Tài chính sẽ khuyến khích doanh nghiệp phát huy vai trò của thành viên độc lập, nâng năng lực của các thành viên hội đồng quản trị và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Mục tiêu là để hội đồng quản trị thực hiện tốt hai nhiệm vụ là định hướng chiến lược và giám sát ban điều hành.

Thứ hai, tăng minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông. Các hướng triển khai gồm thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và tăng cường quản lý giao dịch có xung đột lợi ích. Qua đó, nhà đầu tư trong và ngoài nước có thêm cơ sở để đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp và tham gia thị trường bình đẳng.

Thứ ba, nâng chất lượng quản trị doanh nghiệp Nhà nước gắn với đẩy mạnh cổ phần hóa. Bộ Tài chính chú trọng nâng tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình, từng bước tiệm cận các chuẩn mực OECD. Theo Thứ trưởng, cải thiện thực tiễn quản trị tại khu vực này sẽ góp phần nâng chuẩn chung của thị trường.

Tạo niềm tin để vốn dài hạn đến với doanh nghiệp

Từ góc nhìn OECD, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ông Yamasushi Masaki đánh giá những chuyển biến của kinh tế Việt Nam cho thấy cơ hội mà quá trình cải cách bền bỉ và hội nhập sâu rộng có thể mang lại.

Việc FTSE Russell nâng hạng ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư quốc tế. Theo ông, những cải thiện tiếp theo về quản trị công ty, minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và hạ tầng thị trường sẽ có ý nghĩa thiết yếu đối với khả năng thu hút vốn dài hạn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Ông Masaki đặt vấn đề này trong bối cảnh các nền kinh tế châu Á đang đối mặt với bất định thương mại, căng thẳng địa chính trị, dịch chuyển chuỗi cung ứng, thay đổi nhân khẩu học, áp lực môi trường và tốc độ phát triển nhanh của công nghệ. Nhu cầu đầu tư cho hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững vẫn lớn.

Thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp vận hành hiệu quả có thể đưa tiền tiết kiệm vào các khoản đầu tư có năng suất cao, đa dạng hóa nguồn tài chính cho doanh nghiệp và giúp hộ gia đình, nhà đầu tư tổ chức cùng hưởng lợi từ tăng trưởng. Để thực hiện vai trò đó, thị trường cần có thanh khoản tốt hơn, dễ tiếp cận hơn và có khuôn khổ quản lý đủ sức củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Khoảng cách giữa cam kết và thực thi cũng được ông Masaki lưu ý. Phó Tổng Thư ký OECD Yasushi Masaki lưu ý rằng nhiều doanh nghiệp đã công khai cam kết kinh doanh có trách nhiệm, song việc thực hiện còn chậm.

Theo nghiên cứu của OECD được ông dẫn tại hội nghị, 69% trong số 10.000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới đã công khai cam kết về ít nhất một vấn đề liên quan đến kinh doanh có trách nhiệm. Tỷ lệ này tại châu Á, theo ông Masaki, là 75%.

Các tỷ lệ trên phản ánh mức độ công khai cam kết. OECD ghi nhận tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo đã có biện pháp cụ thể để nhận diện và xử lý các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội thấp hơn đáng kể. Theo ông Masaki, thách thức nằm ở việc đưa những cam kết đã công bố vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Ủy ban Quản trị công ty OECD đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), cho biết châu Á là nơi đặt trụ sở của hơn một nửa số công ty niêm yết toàn cầu.

Trong môi trường nhiều biến động, doanh nghiệp có thể khó tiếp cận vốn hơn, còn nhà đầu tư gặp khó khi đánh giá rủi ro để cam kết dài hạn. Theo ông, sự minh bạch, quyền lợi của nhà đầu tư, việc sử dụng vốn có trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị, ban điều hành là những yếu tố giúp củng cố niềm tin.

Từ thực tế đó, ông Servais nêu ba ưu tiên. Trước hết, khung quản trị cần giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro, phân bổ vốn hiệu quả, nâng khả năng huy động vốn và năng lực cạnh tranh. Cách áp dụng cần linh hoạt theo cơ cấu sở hữu và trình độ phát triển của từng thị trường.

Tiếp đó là củng cố quyền cổ đông, cải thiện công bố thông tin, nâng hiệu quả hội đồng quản trị và khuyến khích nhà đầu tư tham gia có trách nhiệm. Ông dẫn các chương trình nâng cao giá trị doanh nghiệp tại một số nền kinh tế châu Á như một cách cải thiện quản trị và tạo giá trị dài hạn cho cổ đông.

Ưu tiên còn lại là tăng đối thoại và hợp tác quốc tế để nhận diện những vướng mắc khi thực thi và điều chỉnh chính sách phù hợp với từng thị trường.