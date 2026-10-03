Bộ Tài chính nêu 5 giải pháp bảo đảm tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Trả lời tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 về khả năng tăng trưởng hai con số trong năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và Quý III, cũng như 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Tăng trưởng GDP Quý III đạt 9,95% so với cùng kỳ, tiệm cận 2 con số và cao hơn 1,45 điểm phần trăm so với tốc độ tăng 6 tháng (8,49%). Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.

Nhiều ngành, lĩnh vực tăng trưởng tích cực, bám sát kịch bản cả năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,3% so với năm trước và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước tăng 15,0 - 15,3% so với cùng kỳ, Quý III ước tăng 14,8 - 15,2%, tính chung 9 tháng tăng 13,1 - 13,6%, trong phạm vi cận dưới mục tiêu cả năm (13 - 15%).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại họp báo.

Thu hút FDI là điểm sáng. Vốn FDI đăng ký 9 tháng ước đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Tính chung 9 tháng, xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%, nhập khẩu đạt 453,7 tỷ USD, tăng 36,7%.

Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số. Đến hết Quý III, có 29/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 6 tháng, 17/34 địa phương tăng trưởng trên 10%. Tính chung 9 tháng, có 12/34 địa phương tăng trưởng 2 con số...

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, Quý IV và cả năm Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp có hiệu quả. "Trong 3 tháng cuối năm quyết liệt thực hiện, làm sao từng bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch cả năm thì toàn nền kinh tế sẽ đạt được", ông nói.

Đề ra một số giải pháp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay, thứ nhất, điều hành chính sách chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng. Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc thể chế, không để phát sinh điều kiện, thủ tục đầu tư kinh doanh mới...

Thứ ba, giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm năm 2026. Thứ tư, tiếp tục triển khai các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân, giải quyết hơn 1.000 dự án tồn đọng, vướng mắc. Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra ngay từ đầu năm.

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước dành cho lĩnh vực này.

"Với tinh thần quyết tâm, Bộ Tài chính luôn bám sát tình hình, tham mưu Chính phủ các kịch bản, giải pháp để hướng tới mục tiêu không thay đổi là tăng trưởng GDP 2 con số trong năm 2026", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ.

Trao đổi thêm về bảo đảm tín dụng cho tăng trưởng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, NHNN sẽ tiếp tục chủ động rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý về tổ chức tín dụng các ngân hàng thương mại, các ngành, lĩnh vực, tạo thuận lợi cho việc cho vay. Tích cực triển khai các chương trình chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường chuyển đổi số, tạo điều kiện về thủ tục, đẩy mạnh các chương trình tín dụng lãi suất ưu đãi hướng tới tăng trưởng cho nền kinh tế...