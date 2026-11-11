Bộ Tài chính Mỹ vay hơn 100 tỷ USD mỗi tuần trong tháng 10 sau tái cơ cấu nợ quốc gia

Bộ Tài chính Mỹ đã vay hơn 100 tỷ USD mỗi tuần trong tháng 10/2026, mức thâm hụt tăng 125 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh chiến lược tái cơ cấu nợ nhằm giảm chi phí vay dài hạn được triển khai.

Cựu Tổng thống Mỹ thể hiện sự quan tâm trong bối cảnh Bộ Tài chính tăng vay nợ quốc gia để tái cơ cấu tài chính. Ảnh: Fortune

Theo báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 10/2026 đạt 409 tỷ USD, tương đương hơn 100 tỷ USD mỗi tuần, tăng 125 tỷ USD so với tháng 10 năm 2025. Doanh thu giảm 36 tỷ USD trong khi chi tiêu tăng 89 tỷ USD so với cùng kỳ, phần lớn do sự thay đổi về thời gian thanh toán các khoản chi liên bang.

Chiến lược tái cơ cấu nợ quốc gia được Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thực hiện trong mùa hè năm nay đã góp phần vào tình hình này. Chiến lược gọi là “Treasury twist” bao gồm việc mua lại các khoản nợ dài hạn có lãi suất cao và thay thế bằng các khoản nợ ngắn hạn nhằm giảm chi phí vay trong bối cảnh thị trường biến động.

Mặc dù chiến lược này giúp giảm áp lực chi phí vay dài hạn, nhưng các chuyên gia vẫn bày tỏ lo ngại về tính bền vững của chính sách tài khóa Mỹ trong dài hạn. Thâm hụt ngân sách của năm tài chính 2026 đạt 6,2% GDP, cao hơn mức trung bình 50 năm là 3,8%, với tổng giá trị 1,9 nghìn tỷ USD.

Chi phí trả lãi công trái phiếu công cộng cũng tăng lên mức 1,14 nghìn tỷ USD trong năm tài chính 2026, gây áp lực lớn lên ngân sách liên bang. Trong khi đó, tổng thu ngân sách tăng lên 5,4 nghìn tỷ USD nhờ sự gia tăng thuế thu nhập và thuế tiền lương.

Tuy nhiên, tổng chi tiêu cũng tăng 217 tỷ USD, chủ yếu do các khoản chi cho An sinh Xã hội, Medicare và Medicaid. Điều này phản ánh áp lực ngày càng lớn từ các chương trình phúc lợi xã hội trong bối cảnh dân số Mỹ già hóa và chi phí y tế tăng cao.