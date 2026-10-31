Số tiền này được sử dụng vừa để thanh toán cho các khoản nợ đến hạn, vừa để huy động thêm nguồn lực tài chính nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách liên bang.

Bộ Tài chính Mỹ phát hành lượng trái phiếu kỷ lục 839 tỷ USD trong một tuần. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo đó, tổng giá trị 839 tỷ USD được huy động thông qua 11 phiên phát hành trái phiếu kho bạc trong tuần, bao gồm tín phiếu kho bạc ngắn hạn, trái phiếu có lãi suất thả nổi và các loại trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, 5 năm và 7 năm. Quy mô phát hành trái phiếu trong tuần đã vượt qua mức kỷ lục 834 tỷ USD được ghi nhận vào cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, phần lớn số tiền thu được từ các phiên đấu thầu trái phiếu không phải là khoản vay mới, mà được sử dụng để thanh toán các khoản nợ hiện hữu đến hạn, đặc biệt là tín phiếu kho bạc có kỳ hạn ngắn. Trong tổng số 839 tỷ USD phát hành, khoản vay mới ròng của Chính phủ Mỹ chỉ chiếm khoảng 106 tỷ USD.

Phần còn lại chủ yếu phục vụ hoạt động đảo nợ, tức phát hành chứng khoán nợ mới để hoàn trả các khoản vay đến hạn. Mức vay mới ròng này vẫn thấp hơn đáng kể so với kỷ lục được ghi nhận trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19.

Vào tháng 3 và tháng 4/2020, khi Chính phủ Mỹ triển khai các chương trình hỗ trợ kinh tế quy mô lớn nhằm ứng phó đại dịch, lượng vay mới ròng thông qua các phiên đấu thầu chứng khoán kho bạc từng đạt gần 362 tỷ USD mỗi tuần.

Giới phân tích lưu ý tổng quy mô phát hành trái phiếu kho bạc hằng tuần thường biến động mạnh, tùy thuộc vào khối lượng nợ đến hạn cần được tái cấp vốn. Con số kỷ lục tuần này phản ánh quy mô nợ tích lũy ngày càng lớn, buộc Bộ Tài chính Mỹ phải thường xuyên tổ chức các phiên đấu thầu có giá trị cao để duy trì hoạt động tài chính của chính phủ liên bang.

Ông Tony Farren, Giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh và giao dịch lãi suất tại Mischler Financial Group, nhận định việc phát hành trái phiếu nợ hằng tuần đạt mức cao kỷ lục là tín hiệu đáng lo ngại đối với thị trường tài chính. Theo ông Farren, rủi ro lớn nhất là các nhà đầu tư có thể yêu cầu mức lợi suất cao hơn để tiếp tục hấp thụ lượng chứng khoán nợ ngày càng lớn do Chính phủ Mỹ phát hành.

Trong hai năm qua, Bộ Tài chính Mỹ đã đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng bằng cách mở rộng quy mô các phiên đấu thầu tín phiếu hàng tuần, trong khi vẫn giữ nguyên quy mô của bảy phiên đấu thầu trái phiếu hàng tháng (với kỳ hạn từ 2 năm đến 30 năm).

Tuy nhiên, tình trạng này sớm muộn cũng sẽ phải thay đổi; nếu không, tỷ trọng tín phiếu trong tổng nợ công sẽ ngày càng lớn, khiến người nộp thuế tại Mỹ phải đối mặt với rủi ro từ lãi suất tăng cao (do tín phiếu có chu kỳ đáo hạn ngắn và thường xuyên hơn).

Kể từ đầu năm 2024, trong các thông báo chính sách phát hành nợ hằng quý, Bộ Tài chính Mỹ liên tục cho biết dự kiến duy trì quy mô đấu thầu trái phiếu trung và dài hạn hiện tại trong ít nhất một vài quý tiếp theo.

Các chiến lược gia trên thị trường trái phiếu kỳ vọng định hướng này có thể được điều chỉnh trong thông báo chính sách phát hành nợ tiếp theo, dự kiến công bố ngày 4/11. Chiến lược này cho phép Bộ Tài chính Mỹ linh hoạt đáp ứng nhu cầu vay vốn trong ngắn hạn mà không phải ngay lập tức tăng mạnh lượng trái phiếu trung và dài hạn phát hành ra thị trường.

Giới phân tích nhận định việc Bộ Tài chính Mỹ phát hành lượng chứng khoán nợ kỷ lục trong tuần này tiếp tục làm nổi bật những thách thức về quản lý nợ công và cân đối ngân sách của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách liên bang duy trì ở mức cao, khả năng kiểm soát chi phí vay nợ và duy trì nhu cầu ổn định đối với trái phiếu kho bạc sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững tài khóa của Mỹ trong những năm tới.