Bộ Tài chính mở rộng thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính

Theo đó, danh mục bao gồm 255 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như hải quan, thuế, kho bạc nhà nước, đấu thầu, doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, bảo hiểm xã hội.

Trong đó, lĩnh vực hải quan có nhiều thủ tục nhất, với 133 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần; thủ tục hủy tờ khai hải quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan…

Lĩnh vực thuế có 51 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài; khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu - chi phí; khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công…

Lĩnh vực doanh nghiệp và kinh tế tập thể có 58 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân; đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên; đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên; đăng ký thành lập công ty cổ phần; đăng ký thành lập công ty hợp danh; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…

Lĩnh vực kho bạc nhà nước có 9 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thủ tục hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; thủ tục xác nhận vốn nước ngoài qua Kho bạc Nhà nước…

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội có 3 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần; thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế.

Lĩnh vực đấu thầu có 1 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, là thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Bộ Tài chính hướng tới mục tiêu đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá cải cách thủ tục hành chính được thực hiện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thuộc danh mục dịch vụ công thiết yếu được thực hiện tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công; 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi đã bảo đảm điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số.

Đồng thời, phấn đấu chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Bộ Tài chính (SIPAS) trong giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn quy định.

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng dựa trên dữ liệu và quản lý theo vòng đời sự kiện của người dân, doanh nghiệp; số hóa, triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử; bảo đảm nguyên tắc “người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần”, tăng cường tái sử dụng dữ liệu và quản trị dựa trên dữ liệu, theo thời gian thực.