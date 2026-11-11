Bộ Tài chính miễn vé tham quan 9 bảo tàng, một di tích và 6 vườn Quốc gia dịp 24/11

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026 quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi tham quan vào ngày 24/11 hằng năm sẽ được miễn phí tại những địa điểm thuộc phạm vi điều chỉnh của 10 thông tư do Bộ Tài chính ban hành trước đây về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan.

Danh sách gồm: Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngoài ra, chính sách áp dụng tại các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên.

Tuy nhiên, cần lưu ý phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Vì vậy, việc miễn phí tại hai địa điểm này được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Thông tư 167 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản tương ứng.

Việc Bộ Tài chính ban hành thông tư miễn phí tham quan là bước triển khai chính sách được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Điều 2 của nghị quyết, ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Nghị quyết cũng quy định việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh chính sách về ngày nghỉ và phí tham quan, Nghị quyết 28 còn đặt ra mục tiêu bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước, đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

Việc miễn phí tham quan tại các địa điểm được lựa chọn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên cho người dân. Đây cũng là một trong những chính sách cụ thể nhằm khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là thanh niên và trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa.