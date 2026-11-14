Bộ Tài chính làm việc với R&I, củng cố xếp hạng tín nhiệm đầu tư của Việt Nam

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc làm việc với tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Bộ Tài chính

Tiếp tục củng cố hồ sơ tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Tại Tokyo, Nhật Bản, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do ông Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại làm Trưởng đoàn đã có buổi chào xã giao và làm việc với tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I).

Về phía R&I có ông Toru Yoshida, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, cùng lãnh đạo cấp cao và đại diện các bộ phận liên quan. Đây là hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế (Non-Deal Roadshow-NDR).

Cuộc trao đổi tập trung vào các giải pháp duy trì nền tảng vĩ mô vững chắc, tiếp tục củng cố hồ sơ tín nhiệm quốc gia sau dấu mốc Việt Nam đạt mức xếp hạng đầu tư BBB-.

Bộ Tài chính cho biết sau khi R&I lần đầu tiên nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức đầu tư, buổi làm việc là dịp để hai bên trao đổi, cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, triển vọng phát triển của Việt Nam và các yếu tố liên quan đến hồ sơ tín nhiệm quốc gia.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo R&I nhận định mức BBB - là điểm khởi đầu và xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam có thể tiếp tục được cải thiện nếu các nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì tích cực.

Thay mặt Bộ Tài chính, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương cảm ơn R&I đã ghi nhận khách quan, công bằng những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và các yếu tố nền tảng của nền kinh tế; đồng thời đánh giá cao quy trình rà soát xếp hạng chuyên nghiệp cũng như sự phối hợp chặt chẽ của R&I với các cơ quan Việt Nam.

Thông tin thêm về định hướng phát triển đất nước, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương nhấn mạnh trong giai đoạn 2024-2025, Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ nhiều cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện khung khổ pháp luật và tiếp tục thúc đẩy các nhiệm vụ này trong năm 2026.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức từ bên ngoài, hệ thống chính trị vẫn vận hành thông suốt, hiệu quả; kỷ luật tài khóa tiếp tục được bảo đảm.

Đáng lưu ý, Bộ Chính trị cũng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về định hướng phát triển các lĩnh vực lớn của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để tiếp tục củng cố bền vững hồ sơ tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, hai bên đã trao đổi về ba nhóm yếu tố được R&I lưu ý.

Một là, Việt Nam cần tiếp tục bổ sung dự trữ ngoại hối nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các biến động bên ngoài. Hai là, duy trì ổn định hệ thống tài chính, bảo đảm thanh khoản thông suốt cho hệ thống ngân hàng và nâng cao đệm vốn của các tổ chức tín dụng tương xứng với các quốc gia cùng mức xếp hạng. Ba là bảo đảm cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng cao với ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Làm rõ thêm về định hướng điều hành chính sách trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Chiến lược cải cách và phát triển hệ thống ngân hàng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng, tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát hệ thống các tổ chức tín dụng.

Mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường vốn Nhật Bản

Tại buổi làm việc, R&I khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations-IR), trong đó chú trọng công bố thông tin định kỳ, thường xuyên theo kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực, điển hình là Indonesia.

Ghi nhận khuyến nghị của R&I, đại diện Bộ Tài chính cho biết công tác này đang được tích cực cải thiện và đã được thể chế hóa trong nhiều quy định pháp luật có liên quan.

Hai bên đánh giá việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính và R&I có ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh và hồ sơ tín nhiệm quốc gia của Việt Nam tới cộng đồng nhà đầu tư Nhật Bản. Đây là thị trường có vai trò quan trọng trong đa dạng hóa nguồn vốn, mở rộng quan hệ với các nhà đầu tư dài hạn và tăng cường khả năng tiếp cận các kênh huy động vốn quốc tế.

Thông qua chương trình tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế tại Nhật Bản và các hoạt động trao đổi với tổ chức xếp hạng tín nhiệm, ngân hàng và các định chế tài chính, Bộ Tài chính tiếp tục khẳng định cam kết duy trì đối thoại cởi mở, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho R&I và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế khác.

Theo Bộ Tài chính, đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm củng cố vị thế tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức đầu tư, đa dạng hóa nguồn lực tài chính và phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 8/10/2026, R&I đã nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ (Foreign Currency Issuer Rating) của Việt Nam từ mức BB+ (triển vọng Tích cực) lên BBB- (triển vọng Ổn định).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư (Investment Grade) theo đánh giá của R&I, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải thiện vị thế tín nhiệm quốc gia và củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế.

Tổ chức này cho biết quyết định nâng hạng dựa trên ba yếu tố chính: Tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao, được hỗ trợ bởi các nỗ lực cải cách của Chính phủ; mức nợ thấp và dư địa tài khóa dồi dào, tạo điều kiện gia tăng huy động vốn đồng thời bảo đảm an toàn, bền vững nợ; khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài cùng vị thế đối ngoại vững chắc, được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ổn định và thặng dư cán cân vãng lai.