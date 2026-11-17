Bộ Tài chính làm việc với ICBC, thúc đẩy hợp tác huy động vốn và tài trợ dự án

Trao đổi kinh nghiệm huy động vốn quốc tế

Cuộc làm việc diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao năng lực tài chính, mạng lưới hoạt động quốc tế và kinh nghiệm của ICBC trong tài trợ thương mại, huy động vốn và tài trợ dự án.

Bộ trưởng ghi nhận những đóng góp của ngân hàng trong hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, đầu tư và cung cấp nguồn vốn cho các dự án tại Việt Nam.

Đề cập nhu cầu huy động nguồn lực phục vụ phát triển, Bộ trưởng đề nghị ICBC tiếp tục chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm huy động vốn quốc tế và hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư.

Việc nghiên cứu các phương án hợp tác cần tính toán các yếu tố về chi phí vốn, kỳ hạn và quản lý rủi ro, bảo đảm gắn với hiệu quả sử dụng vốn và yêu cầu an toàn nợ công.

Nghiên cứu giải pháp tài chính cho các dự án hạ tầng

Đối với lĩnh vực phát triển hạ tầng, Bộ trưởng ghi nhận sự quan tâm của ICBC đối với các dự án giao thông, đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị ngân hàng phối hợp nghiên cứu giải pháp tài chính và phương án thu xếp vốn phù hợp với nhu cầu thực tế, quy định pháp luật và phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Về phía ICBC, ông Liêu Lâm đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Tài chính.

Chủ tịch ICBC cho biết ngân hàng sẵn sàng phát huy thế mạnh trong thu xếp vốn, tài trợ dự án và cung cấp dịch vụ tài chính xuyên biên giới để hỗ trợ các đối tác Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các hướng hợp tác trong tài trợ dự án, huy động vốn trên thị trường quốc tế thông qua phát hành trái phiếu; đồng thời duy trì phối hợp giữa các đơn vị đầu mối để trao đổi sâu hơn về các nội dung hợp tác, góp phần tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Trung Quốc.