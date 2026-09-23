Bộ Tài chính làm rõ quy định về hoạt động sửa chữa hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1392/BTC-ĐTNN phúc đáp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về kiến nghị liên quan đến hoạt động sửa chữa hàng hóa cho thương nhân nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất.

Văn bản làm rõ cơ sở pháp lý xác định hoạt động sửa chữa có thuộc hoạt động chế xuất hay là hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, cũng như việc sử dụng chung dây chuyền, tài sản của doanh nghiệp chế xuất.

Theo Bộ Tài chính, khoản 20 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định hoạt động chế xuất bao gồm hoạt động chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Trong khi đó, Điều 178 Luật Thương mại quy định gia công trong thương mại là hoạt động mà bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu và hưởng thù lao.

Điều 51 Luật Quản lý ngoại thương quy định hoạt động nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài có thể bao gồm thay thế linh kiện, lắp ráp, sửa chữa, phục hồi, nâng cấp chức năng hoặc làm mới sản phẩm.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ Tài chính khẳng định, việc xác định hoạt động sửa chữa có phải là một công đoạn của hoạt động gia công hay không phải căn cứ nội dung, tính chất thực tế của hoạt động, đồng thời tuân thủ pháp luật thương mại, quản lý ngoại thương và pháp luật chuyên ngành đối với từng loại hàng hóa.

Do đó, chưa có cơ sở áp dụng chung theo hướng mọi hoạt động sửa chữa hàng hóa cho thương nhân nước ngoài đều thuộc hoạt động chế xuất.

Bộ Tài chính phân định hai trường hợp đối với hoạt động sửa chữa của doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp hoạt động sửa chữa là một công đoạn của hoạt động gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, được thực hiện đúng quy định pháp luật và hoạt động gia công thuộc phạm vi hoạt động chế xuất theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, thì không thuộc hoạt động sản xuất, kinh doanh khác quy định tại khoản 6 Điều 26 Nghị định này.

Trường hợp hoạt động sửa chữa mang tính chất sản xuất, kinh doanh khác, doanh nghiệp chế xuất phải đáp ứng các điều kiện theo khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP. Trong đó, doanh nghiệp phải ngăn cách khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động chế xuất với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác; hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến từng hoạt động.

Đáng chú ý, doanh nghiệp chế xuất không được sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị đã được hưởng ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Trường hợp sử dụng, doanh nghiệp phải hoàn trả ưu đãi thuế đã được miễn, giảm theo quy định pháp luật về thuế.

Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu, lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Việc hoàn thiện quy định cần được xem xét trên cơ sở rà soát đồng bộ pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hàng hóa cho thương nhân nước ngoài cần xác định rõ bản chất hoạt động, cơ sở hợp đồng và quy định chuyên ngành, đồng thời rà soát việc sử dụng máy móc, thiết bị hưởng ưu đãi thuế để bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.