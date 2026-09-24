Bộ Tài chính làm rõ hoạt động sửa chữa hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp chế xuất không được dùng tài sản ưu đãi thuế cho hoạt động khác. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1392/BTC-ĐTNN phúc đáp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về kiến nghị liên quan đến hoạt động sửa chữa hàng hóa cho thương nhân nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất.

Theo Bộ Tài chính, khoản 20 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định hoạt động chế xuất gồm hoạt động chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Trong khi đó, Điều 178 Luật Thương mại quy định gia công trong thương mại là hoạt động mà bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu và hưởng thù lao.

Điều 51 Luật Quản lý ngoại thương cũng quy định hoạt động nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài có thể bao gồm thay thế linh kiện, lắp ráp, sửa chữa, phục hồi, nâng cấp chức năng hoặc làm mới sản phẩm.

Trên cơ sở các quy định này, Bộ Tài chính cho rằng việc xác định hoạt động sửa chữa có phải là một công đoạn của hoạt động gia công hay không phải căn cứ vào nội dung, tính chất thực tế của hoạt động, đồng thời tuân thủ pháp luật thương mại, quản lý ngoại thương và pháp luật chuyên ngành đối với từng loại hàng hóa.

Do đó, chưa có cơ sở áp dụng chung theo hướng mọi hoạt động sửa chữa hàng hóa cho thương nhân nước ngoài đều thuộc hoạt động chế xuất.

Đối với doanh nghiệp chế xuất, nếu hoạt động sửa chữa là một công đoạn của hoạt động gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và hoạt động gia công thuộc phạm vi hoạt động chế xuất theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP thì không thuộc hoạt động sản xuất, kinh doanh khác quy định tại khoản 6 Điều 26 Nghị định này.

Ngược lại, nếu hoạt động sửa chữa mang tính chất sản xuất, kinh doanh khác, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP. Trong đó, doanh nghiệp phải ngăn cách khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động chế xuất với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác; đồng thời hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến từng hoạt động.

Đáng chú ý, doanh nghiệp chế xuất không được sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị đã được hưởng ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Nếu sử dụng, doanh nghiệp phải hoàn trả ưu đãi thuế đã được miễn, giảm theo quy định pháp luật về thuế.

Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu, lấy ý kiến các cơ quan liên quan trên cơ sở rà soát đồng bộ pháp luật, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.