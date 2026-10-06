Bộ Tài chính: Không để cắt thủ tục này lại phát sinh điều kiện khác

Theo kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính xác định trọng tâm là cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản lý rủi ro.

Bộ đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng dữ liệu.

Đáng chú ý, người dân và doanh nghiệp sẽ không phải cung cấp lại những thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Bộ Tài chính yêu cầu kiểm soát chặt việc ban hành mới thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Ảnh minh họa.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan hành chính Nhà nước. Các chế độ báo cáo của doanh nghiệp đủ điều kiện cũng được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải kiểm soát chặt việc ban hành mới thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những quy định mới chỉ được ban hành khi thực sự cần thiết, hợp pháp, hợp lý, có chi phí tuân thủ thấp hơn lợi ích quản lý và không còn giải pháp tối ưu hơn.

Đặc biệt, Bộ yêu cầu không để xảy ra tình trạng thủ tục hành chính được cắt giảm ở văn bản này nhưng lại phát sinh điều kiện, giấy phép hoặc yêu cầu mới ở văn bản khác.

Cùng với cắt giảm thủ tục, cơ quan này sẽ hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra trên cơ sở quản lý rủi ro. Những đối tượng có mức độ tuân thủ tốt, hoạt động ít rủi ro sẽ được giảm yêu cầu cấp phép, chấp thuận trước.

Về dài hạn, đến năm 2030, Bộ Tài chính đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công thiết yếu trong phạm vi quản lý có thể được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính; 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi đủ điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số.