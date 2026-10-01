Bộ Tài chính: Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu đến hết năm 2026 là cần thiết

Tại Nghị quyết 43/2026 vừa được ban hành, Chính phủ đồng ý kéo dài thời hạn áp dụng một số loại thuế, phí ưu đãi liên quan tới xăng dầu đến hết ngày 31/12/2026.

Về vấn đề này, tại Tờ trình dự thảo Nghị quyết 43/2026, Bộ Tài chính cho biết, qua quan sát của Bộ Ngoại giao, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông nhiều khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa thể xác định thời điểm kết thúc.

Ngay cả trong kịch bản xung đột sớm chấm dứt, việc khôi phục công suất khai thác và hạ tầng ngành dầu khí tại khu vực này cũng cần thời gian nhất định, do đó giá dầu thế giới khó có khả năng giảm nhanh và khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

“Đây là yếu tố tác động trực tiếp, thường xuyên đến chi phí nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và giá bán lẻ xăng dầu trong nước”, Bộ Tài chính nêu.

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu đến hết năm 2026 là cần thiết. Ảnh minh họa/PLX

Theo Bộ Tài chính, thị trường xăng, dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại.

Theo diễn biến thị trường ngày 11/9, giá dầu Brent chốt phiên ở mức khoảng 104,61 USD/thùng, giảm 2,81% so với phiên trước; dầu WTI ở mức 100,05 USD/thùng, giảm 2,37%.

Tuy nhiên, tính chung trong tuần, giá Brent vẫn tăng khoảng 8,65% và WTI tăng khoảng 9,37%. Điều này cho thấy áp lực đối với giá dầu vẫn ở mức cao do rủi ro gián đoạn vận tải và nguồn cung.

Trong nước, tại kỳ điều hành ngày 10/9, giá thành phẩm xăng RON 92 và RON 95 bình quân trên thị trường thế giới, dùng để pha chế xăng E5 RON 92 và E10 RON 95, tăng tương ứng khoảng 9,28% và 9,21% so với kỳ trước; giá dầu diesel cũng tăng khoảng 4,09%.

Sau điều hành, giá bán tối đa xăng E5 RON 92 là 23.744 đồng/lít, xăng E10 RON95 là 24.239 đồng/lít; dầu diesel là 28.485 đồng/lít.

“Diễn biến này cho thấy đà tăng của giá dầu thế giới đã tiếp tục tác động đến mặt bằng giá nhiên liệu trong nước”, Bộ Tài chính cho hay.

Trong kỳ điều chỉnh mới đây nhất (24/9), giá xăng E5 RON 92 tiếp tục tăng 1.258 đồng/lít lên 26.397 đồng/lít; xăng E10 RON 95 tăng 1.451 đồng/lít lên 27.087 đồng/lít. Dầu diesel cũng tăng 552 đồng/lít lên 30.497 đồng/lít.

Bộ Tài chính cho rằng, trong bối cảnh CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45% và thị trường năng lượng còn nhiều rủi ro, tiếp tục duy trì hỗ trợ thuế có thời hạn là cần thiết để hạn chế phát sinh thêm chi phí, hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo đảm nguồn cung năng lượng.

Theo đó, trường hợp Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP hết hiệu lực từ ngày 30/9/2026 thì mức thuế áp dụng đối với các mặt hàng xăng dầu sẽ quay trở lại theo quy định hiện hành, dẫn đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ tăng lên thêm so với không có thuế.

“Điều này có thể làm gia tăng áp lực lên mặt bằng giá cả, chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ”, Bộ Tài chính cho hay.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đăng tải toàn văn nội dung trên “Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng” để các cơ quan, tổ chức, người dân biết, thực hiện.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo cơ quan thuế, cơ quan hải quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm thực thi Nghị quyết hiệu quả.