Bộ Tài chính hướng dẫn biên soạn 2 chỉ tiêu tổng hợp cấp xã

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố và các đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu số, cấp xã là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, việc thống nhất phương pháp, quy trình biên soạn 2 chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với công tác thống kê mà còn phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định chính sách ở các cấp.

Hai chỉ tiêu sẽ góp phần phản ánh toàn diện hơn bức tranh kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân tại cơ sở; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển, phân bổ nguồn lực phù hợp; đồng thời khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ về dữ liệu và phương pháp giữa các địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương xác định rõ cơ chế phối hợp giữa cơ quan thống kê, các sở, ngành và cơ quan chuyên môn cấp xã; phân định cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị trong thu thập, tổng hợp và biên soạn chỉ tiêu.

Các địa phương tăng cường phối hợp, chủ động trao đổi những vướng mắc về nguồn thông tin, phương pháp tính, phân bổ và tổ chức thực hiện; qua đó từng bước đưa công tác thống kê cấp xã đi vào nền nếp, phục vụ hiệu quả quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, báo cáo viên tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính, gồm: Hiệu lực của các văn bản làm cơ sở triển khai thu thập thông tin; phương án điều tra, thu thập dữ liệu trên địa bàn cấp tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp và biên soạn 2 chỉ tiêu; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; trách nhiệm của Bộ Tài chính và Cục Thống kê trong hướng dẫn, tổ chức thực hiện.