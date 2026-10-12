Bộ Tài chính: Hết nợ thuế, doanh nghiệp có thể giải thể trong 1 ngày

Ngày 12/10, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình rời khỏi thị trường.

Theo Bộ Tài chính, khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Trên cơ sở các quy định này, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các địa phương chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời hạn xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Nhiều cửa hàng có mặt bằng đẹp đóng cửa tại Hà Nội. Ảnh: T.Anh

Cụ thể, đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải xử lý hồ sơ và gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cơ quan thuế có ý kiến xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang trạng thái "Đã giải thể" trong một ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến.

Đáng chú ý, nếu không nhận được ý kiến của cơ quan thuế trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang "Đã giải thể" trong một ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn để cơ quan thuế phản hồi.

Với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cũng được yêu cầu thực hiện chuyển trạng thái pháp lý theo quy định.

Theo đó, sau 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc kể từ ngày thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể, hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và không có ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan thuế hoặc tổ chức, cá nhân liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển doanh nghiệp sang trạng thái "Đã giải thể".

Việc chuyển trạng thái đối với doanh nghiệp, cũng như chuyển trạng thái "Đã chấm dứt hoạt động" đối với chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh, phải được thực hiện trong một ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn 180 ngày nêu trên.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động phối hợp, trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời.

Trong những trường hợp này, cơ quan thuế vẫn phải phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, còn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ theo thời hạn quy định.