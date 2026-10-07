Bộ Tài chính đổi mới thực chất, toàn diện công tác cải cách thủ tục hành chính

Bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho rằng, cải cách TTHC, rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí. Ảnh: BTC cung cấp

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là đổi mới thực chất, toàn diện công tác cải cách TTHC của Bộ Tài chính, với trọng tâm cắt giảm, đơn giản hóa tối đa TTHC, điều kiện kinh doanh, chuyển đổi thành công phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro; tăng cường kiểm soát thực thi dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ nhằm nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch tiếp tục tập trung thực hiện công tác cải cách TTHC giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ Tài chính với các mục tiêu cụ thể như: Bảo đảm không làm phát sinh thêm TTHC, điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết so với kết quả phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 và Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW;

Đến năm 2027, 100% TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, đồng thời bảo đảm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết TTHC mà các thông tin trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu khác;

Đến năm 2030, 100% TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thuộc danh mục dịch vụ công thiết yếu được thực hiện tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công; 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi đã bảo đảm điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số. Đến năm 2027, 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước đủ điều kiện được thực hiện trên môi trường điện tử; Đến năm 2027, 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp đủ điều kiện được thực hiện điện tử; 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước;

Công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá cải cách TTHC được thực hiện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ. Đến năm 2030, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Bộ Tài chính (SIPAS) trong giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn quy định;

Các đơn vị thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC theo hướng dựa trên dữ liệu và quản lý theo vòng đời sự kiện của người dân, doanh nghiệp. Số hóa, triển khai thực hiện kiểm soát TTHC hoàn toàn trên môi trường điện tử; bảo đảm nguyên tắc “người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần”, tăng cường tái sử dụng dữ liệu và quản trị dựa trên dữ liệu, theo thời gian thực.../.