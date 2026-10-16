Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản số 16362/BTC-ĐTPT sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Bổ sung điều kiện xếp loại giải ngân rất tốt

Sau quá trình chấm điểm thử trong các kỳ báo cáo tháng 7, 8 và 9/2026, để tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức thực hiện trước khi áp dụng chính thức từ kỳ báo cáo tháng 10/2026, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo hướng dẫn mới, đơn vị chỉ được xếp loại “Giải ngân rất tốt” khi đồng thời đáp ứng hai điều kiện: tổng điểm chỉ tiêu từ 90 điểm trở lên và tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung cả nước trong cùng kỳ chấm điểm.

Bộ Tài chính điều chỉnh cách chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa

Trường hợp tổng điểm đạt từ 90 điểm trở lên nhưng tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước, đơn vị được xếp loại “Giải ngân tốt”. Các mức xếp loại còn lại tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 10950/BTC-PTHT ngày 24/7/2026 của Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung điều kiện về tỷ lệ giải ngân giúp kết quả xếp loại phản ánh đồng thời điểm số theo các tiêu chí và tiến độ giải ngân thực tế của từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Điều chỉnh thời hạn cập nhật dữ liệu giải ngân

Một nội dung đáng chú ý khác là điều chỉnh thời hạn nhập và xác nhận dữ liệu giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cấp bằng lệnh chi tiền qua Sở Tài chính.

Đối với kỳ chấm điểm hàng tháng, dữ liệu được chốt đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo. Các địa phương phải hoàn thành nhập và xác nhận dữ liệu trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính (Hệ thống CSDLTC) trước 15 giờ ngày 1 của tháng tiếp theo. Thời hạn này thay thế quy định trước đây là tối đa 2 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng báo cáo.

Từ kỳ tháng 10/2026, đối với cách thức nhập số liệu kỳ báo cáo tháng, các địa phương thực hiện thống nhất việc nhập và xác nhận số giải ngân thực tế đến hết tháng. Nếu trong tháng không phát sinh lệnh chi tiền mới, địa phương nhập và xác nhận số giải ngân thực tế đến hết tháng bằng số giải ngân của kỳ trước, thay vì sử dụng chức năng “Xác nhận không phát sinh” như trước đây.

Đối với kỳ chấm điểm cả năm, thời hạn hoàn thành nhập và xác nhận dữ liệu lũy kế giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cấp bằng lệnh chi tiền qua Sở Tài chính là trước 24 giờ ngày 1/2 của năm sau năm kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính điều chỉnh cách xác định điểm chấp hành chế độ báo cáo. Trạng thái đã nhập hay chưa nhập dữ liệu lệnh chi tiền không còn được sử dụng để xác định điểm của chỉ tiêu này. Tuy nhiên, dữ liệu lệnh chi tiền vẫn phải được cập nhật đầy đủ, đúng thời hạn để phục vụ xác định và tổng hợp số liệu giải ngân.

Chỉ tiêu chấp hành chế độ báo cáo có điểm tối đa 5 điểm, được xác định trên cơ sở việc nhập đầy đủ, đúng thời hạn các thông tin về khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị và giải pháp đẩy mạnh giải ngân trên hệ thống.

Đối với kỳ báo cáo năm, đơn vị phải đính kèm báo cáo bằng văn bản theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Riêng kỳ chấm điểm cả năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải hoàn thành nhập và xác nhận trên Hệ thống CSDLTC thông tin về khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị và giải pháp đẩy mạnh giải ngân trước 24 giờ ngày 25/1 của năm sau năm kế hoạch. Thông tin chỉ được ghi nhận là nhập đúng thời hạn khi đơn vị hoàn thành cả việc nhập và xác nhận dữ liệu trước thời điểm quy định.

Việc quy định cụ thể thời hạn và cách thức cập nhật nhằm phục vụ tổng hợp số liệu kịp thời cho các phiên họp Chính phủ thường kỳ, đồng thời làm rõ yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo của các đơn vị.

Kết quả chấm điểm phục vụ điều hành kế hoạch vốn

Theo Công văn sửa đổi, bổ sung của Bộ Tài chính, kể từ kỳ chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công chính thức tháng 10/2026, kết quả chấm điểm sẽ được sử dụng cùng tình hình thực hiện, giải ngân và khả năng hoàn thành kế hoạch vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để tổng hợp, đánh giá, phục vụ tham mưu điều chuyển vốn năm 2026 và bố trí kế hoạch vốn năm 2027.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động xây dựng tiêu chí đánh giá nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc, chủ đầu tư nhằm theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc, xác định trách nhiệm và đôn đốc xử lý.

Trong quá trình điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026, cũng như đề xuất kế hoạch vốn năm 2027, các đơn vị cần rà soát cụ thể tình hình thực hiện từng nhiệm vụ, dự án, bảo đảm kế hoạch vốn đề xuất phù hợp với tiến độ thực hiện, nhu cầu vốn và khả năng giải ngân. Việc điều chỉnh, bố trí kế hoạch vốn phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Để tạo thuận lợi cho các đơn vị theo dõi, tự kiểm tra và đối chiếu kết quả chấm điểm, Bộ Tài chính bổ sung chức năng hiển thị chi tiết các giá trị thành phần được sử dụng để xác định kết quả chấm điểm trên Hệ thống CSDLTC, theo chỉ tiêu ngân sách trung ương và chỉ tiêu cân đối ngân sách địa phương. Việc bổ sung này không làm thay đổi các chỉ tiêu, công thức và nguyên tắc tính điểm theo phương án đã được phê duyệt.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung được áp dụng chính thức từ kỳ chấm điểm tháng 10/2026. Đối với các kỳ chấm điểm thử tháng 7, 8 và 9/2026, Bộ Tài chính không điều chỉnh, công bố lại kết quả. Những nội dung khác tại các công văn hướng dẫn trước đây không được sửa đổi, bổ sung tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn hiện hành.

Để tạo thuận lợi cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo dõi, tự kiểm tra, đối chiếu kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính bổ sung trên Hệ thống CSDLTC việc hiển thị chi tiết các giá trị thành phần được sử dụng để xác định kết quả chấm điểm (theo chỉ tiêu ngân sách trung ương; chỉ tiêu cân đối ngân sách địa phương). Việc bổ sung nội dung hiển thị này không làm thay đổi các chỉ tiêu, công thức và nguyên tắc tính điểm theo phương án chấm điểm đã được phê duyệt.