Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán và xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay. Ảnh: Vietlott.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán và xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay, trong đó đáng chú ý là đề xuất bổ sung loại hình xổ số mới được phát hành qua Internet.

Loại hình xổ số mới sẽ có kết quả ngay

Theo dự thảo, xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay là loại hình xổ số được phát hành thông qua Internet, dưới hình thức tập hợp ngẫu nhiên của một hoặc ít nhất 2 loại biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái, chữ số.

Khác với các sản phẩm xổ số điện toán phải chờ đến kỳ quay số mở thưởng, kết quả trúng thưởng của loại hình mới được xác định trước bằng hệ thống tạo kết quả ngẫu nhiên. Người chơi có thể biết kết quả ngay sau khi xác nhận tham gia dự thưởng theo thể lệ.

Dự thảo quy định các sản phẩm xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay gồm loại hình sử dụng một nhóm biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái hoặc chữ số; loại hình kết hợp ít nhất 2 nhóm kể trên và các sản phẩm khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Về giá trị tham gia, mỗi lượt chơi xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay phải là bội số nguyên của 10.000 đồng. Giá trị tham gia dự thưởng tối đa trong một ngày sẽ do công ty xổ số điện toán quy định tại thể lệ của từng sản phẩm.

Trong khi đó, với xổ số tự chọn số điện toán hiện hành, dự thảo quy định giá trị cho mỗi lần tham gia dự thưởng tối đa 10.000 đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là vé xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay được đề xuất phát hành hàng ngày, với thời gian bán vé tối đa 18 giờ/ngày. Khung giờ cụ thể do công ty xổ số điện toán quy định.

Dự thảo cũng cho phép công ty xổ số điện toán phát hành vé trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, phương thức phân phối vé qua Internet chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

Người chơi phải đủ 18 tuổi, tỷ lệ trả thưởng tối đa 60%

Theo dự thảo, người tham gia xổ số phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc các đối tượng được phép tham gia theo quy định.

Đối với hình thức mua vé qua điện thoại hoặc Internet, người chơi phải đăng ký tài khoản tại công ty xổ số điện toán, cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ định danh và tài khoản thanh toán theo quy định.

Đáng chú ý, tỷ lệ trả thưởng kế hoạch đối với từng sản phẩm xổ số do công ty xổ số điện toán xây dựng nhưng không được vượt quá 60% tổng giá trị vé dự kiến phát hành.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức trả thưởng cố định, trả thưởng biến đổi theo doanh thu hoặc kết hợp cả 2 hình thức, tùy đặc điểm từng sản phẩm.

Về thời hạn lĩnh thưởng, dự thảo quy định vé trúng thưởng có giá trị trong vòng 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả. Quá thời hạn này, vé không còn giá trị lĩnh thưởng.

Công ty xổ số điện toán phải thanh toán tiền thưởng chậm nhất trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị lĩnh thưởng hợp lệ của khách hàng, trừ trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại.

Người trúng thưởng cũng có quyền yêu cầu doanh nghiệp giữ bí mật các thông tin liên quan đến danh tính, địa chỉ cư trú, thời gian, địa điểm nhận thưởng, số tiền và mục đích sử dụng tiền thưởng.

Để bảo đảm tính minh bạch, dự thảo quy định Hội đồng giám sát xổ số thực hiện giám sát, niêm phong dữ liệu vé của từng đợt phát hành, bao gồm cả dữ liệu vé còn lại sau khi kết thúc đợt phát hành.

Các công ty xổ số điện toán cũng phải thuê đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến hoạt động mở thưởng và kiểm tra thiết bị theo quy định.