Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 102/2017/TT-BTC về hướng dẫn kinh doanh casino. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bỏ quy định chứng minh năng lực tài chính của người Việt Nam vào chơi, đồng thời điều chỉnh chế độ báo cáo và quản lý tiền vé.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Thông tư mới nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh casino, bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Động thái này được thực hiện trong bối cảnh cơ quan quản lý đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều về kinh doanh casino.

Dự thảo kế thừa những nội dung còn phù hợp tại Thông tư 102/2017/TT-BTC, trong đó có quy định về mẫu đơn cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino; nguyên tắc hạch toán, quản lý doanh thu và chi phí; các khoản chi phí hoạt động kinh doanh casino; trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan liên quan.

Tuy nhiên, một số nội dung được điều chỉnh để phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy và quy định pháp luật mới. Cụ thể, dự thảo cập nhật các viện dẫn liên quan đến Nghị định 03/2017/NĐ-CP theo dự thảo nghị định thay thế; đồng thời thay đổi một số thuật ngữ như “Cục thuế địa phương” thành “cơ quan thuế cấp tỉnh”, “Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế” thành “Kho bạc Nhà nước khu vực” và “ngân sách cấp tỉnh” thành “ngân sách địa phương”.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bãi bỏ một số quy định đang được điều chỉnh tại Thông tư 102/2017/TT-BTC do các nội dung này đã được đưa vào dự thảo nghị định thay thế Nghị định 03/2017/NĐ-CP.

Đối với việc kiểm soát người ra, vào casino, dự thảo đề xuất bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng được phép ra, vào điểm kinh doanh. Quy định về nội dung cơ bản của sổ theo dõi hoặc thẻ điện tử cũng được đề xuất bãi bỏ do đã được quy định tại các khoản 6, 7, 8 và 9 Điều 14 dự thảo nghị định thay thế.

Một thay đổi đáng chú ý liên quan trực tiếp đến người Việt Nam tham gia chơi casino là đề xuất bỏ quy định về hồ sơ, chứng từ chứng minh năng lực tài chính. Theo quy định tại Thông tư 102/2017/TT-BTC, người chơi phải cung cấp các giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện tài chính, đồng thời doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra và lưu giữ hồ sơ theo quy định.

Tuy nhiên, theo định hướng được Bộ Tài chính nêu trong hồ sơ dự thảo, chủ trương mới là không quy định tiêu chí đánh giá năng lực tài chính và phương thức chứng minh năng lực tài chính của người chơi. Thay vào đó, dự thảo nghị định thay thế đề xuất nâng mức vé vào cửa, trước mắt ở mức 2,5 triệu đồng cho 24 giờ liên tục mỗi người hoặc 50 triệu đồng mỗi tháng mỗi người.

Việc thay đổi này đồng nghĩa cơ chế kiểm soát điều kiện tham gia chơi casino của người Việt Nam được đề xuất chuyển từ yêu cầu chứng minh năng lực tài chính bằng hồ sơ sang cơ chế thu tiền vé ở mức cao hơn. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất của đợt sửa đổi.

Việc phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 41 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất bỏ quy định chi tiết về hồ sơ, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã giải ngân vốn đầu tư để làm căn cứ điều chỉnh số lượng máy trò chơi và bàn trò chơi. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo nghị định thay thế tại các khoản 3 và 4 Điều 27.

Các quy định về chế độ kế toán, kiểm toán và công khai báo cáo tài chBộ Tài chínhính đối với doanh nghiệp kinh doanh casino cũng được đề xuất bãi bỏ khỏi Thông tư mới do đã được quy định tại Điều 44 dự thảo nghị định. Tương tự, quy định riêng về trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán được đề xuất loại bỏ nhằm tránh trùng lặp với Luật Kiểm toán độc lập.

Dự thảo hiện đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ trước khi hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét.