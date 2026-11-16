Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về kinh doanh casino

Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều về kinh doanh casino nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh casino để đảm bảo sự đầy đủ, toàn diện, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và mục tiêu quản lý nhà nước khi Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP được ban hành.

Dự thảo Thông tư kế thừa các quy định còn phù hợp tại Thông tư số 102/2017/TT-BTC, bao gồm: (1) Mẫu đơn xin cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino; (2) Nguyên tắc hạch toán và quản lý doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh casino; (3) Chi phí hoạt động kinh doanh casino (Điều 7; Điều 9 và Điều 11 Thông tư số 102/2017/TT-BTC) và (4) Quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh casino và các cơ quan có liên quan.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư hoàn thiện một số nội dung sau: (1) Sửa đổi toàn bộ trích dẫn văn bản quy phạm pháp luật "Nghị định số 03/2017/NĐ-CP" do dự thảo Nghị định thay thế đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành; (2) Chỉnh sửa kỹ thuật từ ngữ "Cục thuế địa phương" thành "cơ quan thuế cấp Tỉnh" và "Ngân sách cấp tỉnh" thành "Ngân sách địa phương" để cập nhật quy định về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; Chỉnh sửa kỹ thuật từ ngữ "Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế" thành "Kho bạc Nhà nước khu vực" và "Ngân sách cấp tỉnh" thành "Ngân sách địa phương" để cập nhật quy định về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; (3) Điều chỉnh kỳ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh casino (định kỳ hàng quý thay cho 06 tháng) để đồng bộ về chế độ báo cáo tương ứng với báo cáo tài chính, bảo đảm thống nhất với quy định về thời điểm thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vé và cung cấp thông tin báo cáo về tiền vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino (khoản 2 và khoản 5 Điều 3 dự thảo Thông tư); (4) Hướng dẫn các nội dung Chính phủ giao tại Nghị định thay thế Nghị dịnh số 03/2017/NĐ-CP.

Nội dung bãi bỏ

Dự thảo Thông tư đề xuất bỏ đối tượng áp dụng đối với "Đối tượng được phép chơi và các đối tượng được phép ra, vào các Điểm kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP" (khoản 2 Điều 2 Thông tư số 102/2017/TT-BTC) do quy định chi tiết liên quan đến đối tượng này đã được quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, không cần thiết quy định tại Thông tư.

Về sổ theo dõi, thẻ điện tử để kiểm soát đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh casino: Dự thảo đề xuất bãi bỏ quy định Doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh casino, đồng thời quy định nội dung cơ bản của Sổ theo dõi hoặc thẻ điện tử để kiểm soát các đối tượng được phép chơi tại Điểm kinh doanh casino (Điều 3 Thông tư số 102/2017/TT-BTC) do nội dung này đã được quy định chi tiết tại khoản 6, 7, 8, 9 Điều 14 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

Về hồ sơ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino: Dự thảo đề xuất bãi bỏ quy định về các chứng từ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino và trách nhiệm của người chơi và doanh nghiệp kinh doanh casino đối với các chứng từ, hồ sơ chứng minh (Điều 4 Thông tư số 102/2017/TT-BTC) do Bộ Chính trị đã có chủ trương cho phép thay đổi quy định chứng minh năng lực tài chính để người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino và đã thể chế hóa tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP theo hướng không quy định tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của người chơi và các quy định về phương thức chứng minh năng lực tài chính của người chơi, thực hiện nâng mức vé vào cửa, trước mắt áp dụng mức là 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 50 triệu đồng/tháng/người.

Về quản lý, sử dụng tiền vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino được phép cho người Việt Nam vào chơi: Dự thảo đề xuất bãi bỏ quy định chi tiết về việc bố trí tối thiểu 60% nguồn thu từ tiền vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế (khoản 3 Điều 5 Thông tư số 102/2017/TT-BTC). Việc sử dụng tiền vé kế thừa nguyên tắc chi cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, trong đó ưu tiên bố trí cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế. Việc phân cấp nguồn thu này giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của tại Điều 41 Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15.

Về hồ sơ, tài liệu chứng minh hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư: Dự thảo đề xuất bãi bỏ quy định về nội dung cơ bản của hồ sơ, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư và hồ sơ, tài liệu chứng minh việc giải ngân vốn đầu tư để làm căn cứ điều chỉnh tổng số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino (Điều 8 Thông tư số 102/2017/TT-BTC) do nội dung này đã được quy định chi tiết tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

Chế độ kế toán, kiểm toán và công khai báo cáo tài chính: Dự thảo đề xuất bãi bỏ quy định về chế độ kế toán, kiểm toán và công khai báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh casino (Điều 12 Thông tư số 102/2017/TT-BTC) do nội dung này đã được quy định chi tiết tại Điều 44 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

Trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán: Dự thảo đề xuất bãi bỏ quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán (Điều 17 Thông tư số 102/2017/TT-BTC) để đảm bảo tránh quy định trùng lặp, chồng chéo do nội dung này đã được quy định tại khoản 11 và khoản 12 Điều 29 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12…

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.