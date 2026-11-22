Đề xuất phát hành xổ số kỹ thuật số qua Internet, thời gian bán tối đa 18 giờ mỗi ngày

Bộ Tài chính hiện tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 36/2019 ngày 17/6/2019 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán và xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay. Điểm mới trọng tâm của dự thảo là đề xuất đưa vào vận hành loại hình xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay được phát hành trực tiếp thông qua mạng Internet, tổ chức dưới hình thức tập hợp ngẫu nhiên của một hoặc ít nhất hai loại biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái hay chữ số.

Khác với các sản phẩm xổ số điện toán hiện hành yêu cầu người mua vé phải chờ đến kỳ quay số mở thưởng định kỳ, kết quả trúng thưởng của loại hình mới được xác định trước bằng hệ thống tạo kết quả ngẫu nhiên. Sau khi hoàn tất thao tác xác nhận tham gia dự thưởng theo đúng thể lệ, người chơi có thể biết ngay kết quả thắng hay thua. Dự thảo phân nhóm các sản phẩm xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay bao gồm loại hình sử dụng một nhóm biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái hoặc chữ số; loại hình kết hợp ít nhất hai nhóm yếu tố kể trên; cùng các sản phẩm khác theo quyết định cụ thể của Bộ Tài chính.

Về định mức tài chính cho mỗi lượt chơi, dự thảo quy định giá trị tham gia dự thưởng của xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay phải là bội số nguyên của 10.000 đồng, còn mức giới hạn tham gia tối đa trong một ngày do công ty xổ số điện toán tự quy định chi tiết tại thể lệ của từng sản phẩm. Đối với dòng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán hiện hành, dự thảo quy định giá trị cho mỗi lần tham gia dự thưởng tối đa là 10.000 đồng.

Hoạt động phân phối vé xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay được đề xuất triển khai hàng ngày với tổng thời gian bán vé tối đa 18 giờ mỗi ngày, khung giờ mở bán cụ thể do công ty xổ số điện toán quyết định. Dự thảo cho phép công ty xổ số điện toán phát hành vé trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên việc tổ chức phân phối vé qua kênh Internet chỉ được phép thực hiện sau khi có sự chấp thuận chính thức của Bộ Tài chính.

Siết điều kiện người chơi đủ 18 tuổi, giới hạn trả thưởng 60% và bắt buộc kiểm toán độc lập

Để kiểm soát rủi ro xã hội và minh bạch dòng tiền trên môi trường trực tuyến, dự thảo đặt ra các điều kiện cụ thể đối với người tham gia dự thưởng. Theo đó, người chơi xổ số phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc diện đối tượng được phép tham gia theo quy định pháp luật. Riêng với hình thức mua vé qua điện thoại hoặc qua Internet, khách hàng bắt buộc phải đăng ký tài khoản tại công ty xổ số điện toán, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, giấy tờ định danh và tài khoản thanh toán theo đúng quy chuẩn.

Liên quan đến cơ chế chi trả, tỷ lệ trả thưởng kế hoạch cho từng sản phẩm do công ty xổ số điện toán chủ động xây dựng nhưng tuyệt đối không được vượt quá 60% tổng giá trị vé dự kiến phát hành. Tùy theo đặc điểm vận hành của từng dòng sản phẩm, doanh nghiệp có quyền lựa chọn áp dụng phương thức trả thưởng cố định, trả thưởng biến đổi theo doanh thu hoặc kết hợp cả hai hình thức. Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé trúng thưởng được ấn định trong vòng 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả; quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Khi nhận được đề nghị lĩnh thưởng hợp lệ từ khách hàng, công ty xổ số điện toán có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền thưởng chậm nhất trong 5 ngày làm việc, ngoại trừ trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại cần xử lý. Người trúng thưởng đồng thời có quyền yêu cầu doanh nghiệp giữ bí mật toàn bộ thông tin liên quan đến danh tính, địa chỉ cư trú, thời gian, địa điểm nhận thưởng, giá trị tiền thưởng cũng như mục đích sử dụng khoản tiền này.

Về công tác kiểm tra và giám sát kỹ thuật, dự thảo giao Hội đồng giám sát xổ số thực hiện giám sát và niêm phong dữ liệu vé của từng đợt phát hành, bao gồm cả phần dữ liệu vé còn lại sau khi đợt phát hành kết thúc. Công ty xổ số điện toán cũng phải thuê tổ chức kiểm toán độc lập tiến hành kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến hoạt động mở thưởng và đánh giá hệ thống thiết bị theo đúng quy định hiện hành.