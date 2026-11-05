Bộ Tài chính đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ kinh doanh bền vững

Đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, phát triển kinh doanh bền vững. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026 - 2030, ban hành kèm theo Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 926). Dự thảo đề xuất nhiều nhóm hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và tổ hợp tác.

Theo dự thảo, các hoạt động hỗ trợ tập trung vào truyền thông, nâng cao nhận thức, đào tạo, xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, phát triển nền tảng số, thúc đẩy nguồn lực và hỗ trợ về tư vấn, công nghệ, xúc tiến thương mại.

Trong đó, hoạt động truyền thông sẽ được triển khai thông qua việc xây dựng bộ công cụ đánh giá, tài liệu hướng dẫn, sổ tay, cẩm nang, ấn phẩm báo chí, xuất bản, chương trình truyền hình, phát thanh và các nội dung trên nền tảng số, mạng xã hội. Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn kinh doanh bền vững thường niên cũng được tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp.

Các hoạt động này nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn về kinh doanh bền vững, đồng thời kết nối doanh nghiệp với tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và chuyên gia.

Đối với hoạt động tư vấn và công nghệ, dự thảo đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá hiện trạng, xây dựng chiến lược, mô hình và phương án kinh doanh bền vững; xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh doanh bao trùm và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị.

Doanh nghiệp cũng được đề xuất hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư, nhân sự, sản xuất, bán hàng và thị trường.

Về công nghệ, các khoản chi phí được đề xuất hỗ trợ gồm kiểm định, giám định, hiệu chuẩn, đo lường, chứng nhận chất lượng sản phẩm, dịch vụ; thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; thuê, mua giải pháp chuyển đổi số và đặt hàng các cơ sở, viện, trường nghiên cứu thử nghiệm phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, dự thảo đề xuất hỗ trợ chi phí đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế và duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước, quốc tế. Các khoản chi phí thuê địa điểm, thiết kế, dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, đi lại, ăn, ở cho đại diện doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài cũng thuộc nội dung hỗ trợ.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định về nguồn kinh phí, việc sử dụng, bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cũng như lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình 926.