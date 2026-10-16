Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng

Cục Thuế vừa trả lời kiến nghị của công dân đến cơ quan thuế thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia về chính sách quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

Cụ thể, công dân đề xuất áp dụng thống nhất cách tính trực tiếp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu cho toàn bộ hộ kinh doanh, kể cả mảng thương mại điện tử. Giải pháp này giúp thủ tục minh bạch, tiết kiệm chi phí vận hành và giảm áp lực thanh kiểm tra.

Từ năm 2026, hộ kinh doanh áp dụng chính sách thuế mới.

Trong trường hợp vẫn tính thuế thu nhập cá nhân theo doanh thu trừ chi phí, người dân đề nghị lùi thời hạn triển khai từ năm 2026 sang năm 2027 để có một năm đệm làm quen với phần mềm và quy trình lưu trữ hóa đơn, tránh các sai sót vô ý cùng rủi ro bị xử phạt.

Phản hồi kiến nghị, Cục Thuế đã dẫn chiếu các căn cứ tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 cùng Nghị định số 68/2026 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026 về việc khai và nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng.

Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, những hộ và cá nhân kinh doanh có mức doanh thu năm trên 3 tỷ đồng phải tính thuế dựa trên thu nhập tính thuế nhân với mức thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lệ. Với quy định này, người nộp thuế bắt buộc phải xác định doanh thu, kê khai chi tiết các khoản chi phí được trừ và lưu giữ đầy đủ chứng từ, đòi hỏi việc chuẩn bị hồ sơ sổ sách phức tạp hơn rất nhiều so với cách tính tỷ lệ trực tiếp theo doanh thu.

Liên quan đến kiến nghị của người nộp thuế, Cục Thuế cho biết Bộ Tài chính hiện đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định này trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong khi các quy định pháp luật chưa được sửa đổi chính thức, người nộp thuế vẫn phải thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định hiện hành.

Trước thực tế đó, nhiều chuyên gia, tổ chức cùng người nộp thuế đã đồng loạt kiến nghị cần nâng ngưỡng áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ mức 1 đến 3 tỷ đồng hiện nay lên ngưỡng mới từ 3 đến 10 tỷ đồng. Theo đề xuất này, các hộ có doanh thu dưới 10 tỷ đồng mỗi năm sẽ được áp dụng công thức tính thuế thu nhập cá nhân đơn giản là doanh thu nhân với thuế suất.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ Tài chính cho biết phương án nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng mỗi năm dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới.

Số liệu năm 2025 của cơ quan thuế cho thấy cả nước có khoảng 2,7 triệu hộ và cá nhân kinh doanh đạt doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm, chiếm hơn 96% tổng số hộ nộp thuế. Nhóm có mức doanh thu từ 1 đến 3 tỷ đồng chiếm khoảng 2,84%. Nhóm có doanh thu từ trên 3 đến 10 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,73%, tương đương với hơn 20.000 hộ kinh doanh. Riêng nhóm có doanh thu lớn trên 10 tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 0,14%.

Nếu đề xuất nâng ngưỡng của Bộ Tài chính được Quốc hội thông qua, nhóm hơn 20.000 hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 3 đến 10 tỷ đồng sẽ được chuyển từ phương pháp tính thuế theo thu nhập sang phương pháp tính theo doanh thu. Khi đó, tỷ lệ hộ kinh doanh trên cả nước được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản sẽ đạt tới mức 99,6%, vừa giúp người dân giảm bớt áp lực hóa đơn chứng từ, vừa tạo sự thuận lợi cho công tác quản trị thuế chung.