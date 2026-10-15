Bộ Tài chính đề xuất mức phạt đến 200 triệu đồng trong lĩnh vực đặt cược

Theo thông tin Bộ Tài chính cung cấp ngày 14/10, việc xây dựng dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm tính đồng bộ của các quy định về xử phạt vi phạm hành chính với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.

Bộ Tài chính đề xuất thay đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực casino, đặt cược. Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này, tạo cơ sở cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Việc triển khai Nghị định cũng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố, xử lý vi phạm hành chính và thanh tra; đồng thời, Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP, bảo đảm phù hợp với định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Theo dự thảo, Nghị định gồm 65 điều, được chia thành 4 chương, quy định về những vấn đề chung; hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; cùng các điều khoản thi hành.

Về mức phạt tiền, dự thảo đề xuất mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, các biện pháp xử phạt bổ sung được đề xuất gồm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với thời hiệu xử phạt, dự thảo quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng là 1 năm. Cụ thể, đối với hành vi đang được thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Đối với hành vi đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi.

Dự thảo cũng xác định thời điểm chấm dứt đối với một số hành vi vi phạm cụ thể, làm căn cứ xác định thời hiệu xử phạt, qua đó góp phần tạo cơ sở rõ ràng hơn cho quá trình áp dụng quy định trên thực tế.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo xác định 17 nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm hành vi trong lĩnh vực casino và 15 nhóm hành vi trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung các quy định đối với 4 nhóm hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đối với từng hành vi, dự thảo quy định cụ thể mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Việc xác định rõ các nhóm hành vi và chế tài tương ứng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan chức năng trong quá trình phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm.

Về thẩm quyền, dự thảo quy định cụ thể thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng công an nhân dân, Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc Sở Tài chính và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng.

Việc xây dựng Nghị định thay thế được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng, bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật mới, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện này.