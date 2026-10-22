Bộ Tài chính đề xuất loạt giải pháp kiểm soát giá cả những tháng cuối năm

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 16597/BTC-QLG trả lời kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng về các giải pháp bình ổn giá thị trường, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu khi điều chỉnh tăng lương cơ sở.

Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý hành vi găm hàng, thao túng giá.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính đề cập là tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, từ kê khai, niêm yết đến công khai thông tin giá. Các hành vi vi phạm, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý sẽ được phát hiện, xử lý theo thẩm quyền.

Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát, thường xuyên cập nhật kịch bản chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, giá năng lượng, lương thực, tỷ giá quốc tế, chính sách thương mại và thuế quan của các đối tác lớn, cũng như nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng đánh giá tác động đến mặt bằng giá trong nước, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu và nguyên vật liệu đầu vào của doanh nghiệp.

Về nguồn cung, các giải pháp điều hòa cung cầu sẽ tập trung vào xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2026, giá xăng dầu được điều hành phù hợp, giá xăng dầu trong nước tiếp tục ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn một số nước có chung đường biên giới. Mặc dù giá năng lượng có nhiều biến động, thị trường hàng hóa trong nước vẫn cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc sốt giá trên diện rộng.

Đối với vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, đất san lấp, Bộ Tài chính đề nghị theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung, nhu cầu và biến động giá; rà soát quy hoạch, phương án khai thác và tăng cường quản lý các mỏ khoáng sản nhằm hạn chế thiếu hụt nguồn cung, ngăn chặn tăng giá bất hợp lý.

Cùng với các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chính phủ đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế.

Bên cạnh việc kiểm soát thị trường, Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý theo lộ trình phù hợp.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng, việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ công thiết yếu cần được cân nhắc để kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cơ quan này đồng thời xác định tiếp tục phối hợp chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ; theo dõi sát lạm phát, cung tiền, tín dụng, tỷ giá và lãi suất. Việc điều hành tỷ giá linh hoạt, kiểm soát hợp lý tăng trưởng tín dụng nhằm hạn chế lạm phát nhập khẩu, góp phần ổn định thị trường tài chính, tiền tệ và kiềm chế đà tăng giá.

Công tác thông tin, truyền thông về chủ trương điều hành giá cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm tăng tính công khai, minh bạch, ổn định tâm lý thị trường và hạn chế hành vi đầu cơ, tích trữ gây bất ổn.