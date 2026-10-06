Chiều 6/10, tại Họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính, ông Trương Bá Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã thông tin về phương án đánh thuế với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Theo ông Trương Bá Tuấn, để kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành liên quan để xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế: Thu nhập doanh nghiệp, cá nhân và sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo dự thảo Bộ Tài chính vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định, cơ quan này đề xuất bổ sung mức thuế suất riêng với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Theo đó, nhóm đất này sẽ chịu thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Mức thuế đề xuất cao gần 7 lần so với thuế suất 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức.

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gần 7 lần đất ở. Ảnh minh họa: Luật VN

Đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết mức đề xuất này tương đương với mức đề xuất hiện quy định tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với đất lấn, đất chiếm.

"Việc áp dụng mức thuế 0,2% với mục tiêu điều tiết cao hơn so với các mức khác hiện có trong luật", ông Tuấn cho biết.

Về căn cứ xác định thế nào là đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng hay không sử dụng, đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết nội dung này đã được thảo luận rất kỹ trong quá trình xây dựng chính sách.

Theo ông Tuấn, để có căn cứ áp dụng, cần làm rõ tiêu chí, khái niệm xác định đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng hoặc không sử dụng.

Tại các văn bản chỉ đạo gần đây, Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp & Môi trường quy định rõ về tiêu chí, khái niệm để xác định thế nào là đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng trong công tác ban hành pháp luật về đất đai để làm căn cứ áp dụng chính sách thuế.

Vì vậy, tại dự thảo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đang trình Chính phủ và Quốc hội, Bộ Tài chính cũng có một quy định dẫn chiếu theo pháp luật đất đai.

"Điều này có nghĩa là các tiêu chí được xác định đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng thì sẽ xác định theo quy định của pháp luật về đất đai", ông Tuấn nói và cho biết khi các tiêu chí được quy định đầy đủ, cơ quan thuế sẽ có căn cứ pháp lý rõ ràng để áp dụng mức thuế suất tương ứng.

Trong thời gian tới khi thực hiện hướng dẫn triển khai nội dung này, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp & Môi trường để đưa ra được các quy định cụ thể hơn trong việc xác định các tiêu chí, căn cứ để xác định thế nào là đất bỏ hoang, đất chưa sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng để làm căn cứ áp dụng chính sách thuế này một cách thực tế.