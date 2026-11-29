Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế hoạt động và quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Trong đó, dự thảo hướng dẫn việc cơ cấu lại nợ, giảm trừ nghĩa vụ trả nợ và chuyển nợ thành vốn góp để tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp.

Về cơ cấu lại nợ, dự thảo đề xuất DATC được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, khoanh nợ, gia hạn nợ và điều chỉnh lãi suất phù hợp với khả năng trả nợ của bên nợ, điều kiện thu hồi và hiệu quả phương án mua nợ.

Trường hợp điều chỉnh lãi suất, mức áp dụng không thấp hơn bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng tổ chức do bốn ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank công bố tại thời điểm xem xét.

Dự thảo cũng hướng dẫn việc giảm trừ nghĩa vụ trả lãi và một phần nợ gốc cho bên nợ. Nguồn thực hiện là khoản chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá mua nợ, với điều kiện phương án mua, xử lý nợ vẫn có hiệu quả.

DATC cũng có thể thỏa thuận với chủ sở hữu doanh nghiệp về việc chuyển nợ thành vốn góp để tham gia tái cơ cấu.

Theo dự thảo, DATC có thể thu nợ từ bên nợ và bên thứ ba bằng tiền, tài sản hoặc công cụ nợ như trái phiếu, hối phiếu.

Đối với trái phiếu, hối phiếu nhận để thu nợ, dự thảo yêu cầu định giá thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá, có đủ hồ sơ và điều kiện chuyển giao quyền sở hữu.

Với tài sản bảo đảm, DATC thực hiện quản lý, khai thác trên cơ sở thỏa thuận với bên bảo đảm và bên nợ. Nguồn thu từ cho thuê, khai thác tài sản được xác định là nguồn thu nợ; các chi phí liên quan thực hiện theo thỏa thuận, phù hợp phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự thảo còn hướng dẫn việc chia tách, gộp khoản nợ hoặc nhóm khoản nợ để xử lý. Giá mua nợ được phân bổ theo phương án được phê duyệt, phù hợp khả năng thu hồi và bảo đảm hiệu quả.