Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính. Theo đó, hình thức ưu đãi gồm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Dự thảo xác định 5 nhóm đối tượng được hưởng ưu đãi. Nhóm thứ nhất là dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển hoặc Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Nhóm thứ hai gồm dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Nhóm thứ ba là dự án trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, kho dự trữ năng lượng, dự trữ hàng hóa cho khu vực và quốc tế. Nhóm thứ tư gồm dự án trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, hạ tầng số trong lĩnh vực công nghệ chiến lược. Nhóm cuối cùng là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Dự án được xác định theo 4 tiêu chí gồm công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi và giá trị sản xuất trong nước. Mỗi tiêu chí chia thành 2 mức. Chẳng hạn, dự án công nghệ cao mức 1 phải có doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 70% tổng doanh thu thuần hằng năm. Chi cho nghiên cứu và phát triển phải đạt ít nhất 0,5% doanh thu thuần sau khi trừ giá trị đầu vào. Lao động trực tiếp nghiên cứu và phát triển chiếm ít nhất 1% tổng số lao động. Ở mức 2, các tỷ lệ này lần lượt là 80%, 1% và 2%.

Về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo đề xuất 3 mức. Mức 9% trong 30 năm áp dụng cho dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược và dự án logistics quốc tế, kho dự trữ có vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng. Các dự án này phải giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong 3 năm. Mức 9% cũng áp dụng cho dự án công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có vốn từ 6.000 tỷ đồng, giải ngân đủ 6.000 tỷ đồng trong 5 năm.

Mức 7% trong 33 năm áp dụng cho dự án trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, hạ tầng số có vốn từ 3.000 tỷ đồng, giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 3 năm. Các dự án thuộc nhóm hưởng mức 9% cũng được áp dụng mức 7% nếu đáp ứng thêm một trong 4 tiêu chí ở mức 1. Mức 5% trong 37 năm dành cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Mức này cũng áp dụng cho các dự án thuộc nhóm hưởng mức 9% đáp ứng thêm một trong 4 tiêu chí ở mức 2.

Tương ứng với 3 mức thuế suất, dự thảo đề xuất thời gian miễn, giảm thuế khác nhau. Dự án hưởng mức 9% được miễn thuế 5 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 10 năm tiếp theo. Với mức 7%, dự án được miễn thuế 6 năm và giảm 50% trong 12 năm tiếp theo. Với mức 5%, thời gian miễn thuế là 6 năm, giảm 50% trong 13 năm tiếp theo.

Về tiền thuê đất, thuê mặt nước, ba nhóm dự án lần lượt được miễn 18 năm, 20 năm và 22 năm. Thời gian còn lại được giảm tương ứng 55%, 65% và 75%.